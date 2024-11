Antes de ser declarado inelegível, o general da reserva Braga Netto era considerado um forte nome do campo bolsonarista para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro em 2024.

A Polícia Federal afirma que um plano para colocar em prática um golpe de Estado e para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), começou a ser elaborado na casa do general Walter Braga Netto, em novembro de 2022.

no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ocorreu uma reunião na casa de Braga Netto, em Brasília para criar estratégias para colocar o plano em prática. Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa liderada por Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. De acordo com mensagens recuperadas pela PF, ocorreu uma reunião na casa de Braga Netto, em Brasília para criar estratégias para colocar o plano em prática.

Entre as ações, estaria a ida até Brasília de militares de batalhões do Exército de Goiânia e do Rio de Janeiro. "Após a reunião, no dia 14 de novembro de 2022, o Major Rafael Martis de Oliveira (‘Joe’), pergunta para Mauro Cid se haveria alguma novidade, possivelmente se referindo ao assunto tratado na reunião ocorrida no dia 12/11/2022. Diz: ‘Alguma novidade??’. Mauro Cid responde: ‘Eu que pergunto’. Joe diz: ‘Vibração máxima! Recurso zero!!’.

Na sequência, Mauro Cid pergunta: ‘Qual a estimativa de gastos? Falei pra deixar comigo.’ Joe diz que vai ligar para Mauro Cid. No entanto, Mauro Cid insiste para que Joe informe uma estimativa de gastos relacionados a hotel, alimentação, material. E sugere a quantia de ‘100 mil’. Diz: ‘Só uma estimativa com hotel. Alimentação. Material. 100 mil?’, destaca um trecho do relatório da investigação.

"Major Rafael Martins de Oliveira diz: ‘Ok!! Entorno disso. Vou te mandar’. Pelo que se infere, a troca de mensagens entre Mauro Cid e o Major Rafael Martins evidencia a existência de um planejamento, o qual necessitaria de ‘hotel’, ‘alimentação’ e ‘material’, com custo estimados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, os interlocutores indicam que estariam arregimentando mais pessoas do Rio de janeiro para apoiar a execução dos atos", completa o documento.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestará depoimento à Polícia Federal na tarde de hoje, em Brasília, de acordo com fontes ouvidas na corporação pelo Correio. Os investigadores querem saber se ele mentiu e descumpriu termos do acordo de delação premiada.

Operação Contragolpe

A Polícia Federal identificou o plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, a partir de mensagens recuperadas do celular dele. Com base nas diligências, foi deflagrada a Operação Contragolpe.

Equipes policiais estão nas ruas para cumprir cinco mandados de prisão, três de busca e apreensão e 15 de medidas cautelares expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que retirou o sigilo da decisão.

Entre os presos nesta terça-feira está o general Mário Fernandes, militar reformado e assessor de Eduardo Pazzuelo. Foram presos ainda Helio Ferreira Lima, Mário Fernandes, militar reformado e assessor de Eduardo Pazzuelo, e o major Rafael Martins de Oliveira. O policial federal Wladimir Matos também está entre os alvos de mandado de prisão. A reportagem tenta contato com os acusados e suas defesas.