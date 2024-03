Mensagens captadas no celular do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Mauro Cid mostra um diálogo em que Cid oferece ao major Rafael Martins de Oliveira um auxílio de R$ 100 mil para bancar a ida de um “pessoal” a Brasília para manifestações bolsonaristas. Esse "pessoal" seria um grupo de kids pretos, que são as forças especiais do Exército. As informações são da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

No último depoimento, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele recorreu ao ex-ministro da Defesa Braga Netto para conseguir o dinheiro. O general teria mandado que procurassem o Partido Liberal (PL) para pedir os recursos.

Para a Polícia Federal, Braga Netto é um personagem importante para elucidar se e como o grupo organizou e fomentou os ataques em 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes. Parte do trabalho dos investigadores envolve descobrir quem pagou a viagem dos kids pretos para Brasília, já que a PF acredita que esses oficiais orientaram a ação dos invasores.

Leia também: Bolsonaro e Mauro Cid são indiciados por falsificar cartão de vacina

Imagens das câmeras de segurança da Esplanada e depoimentos dos vândalos indicam que havia kids pretos em vários pontos estratégicos da Praça dos Três Poderes quando ocorreu a invasão e depredação dos prédios públicos.

O kids pretos é um agrupamento do Exército especializado em operações especiais. Atualmente, reúne 2,5 mil militares em suas fileiras, contando com homens da ativa e da reserva.