Bolsonaro e Mauro Cid foram indiciados por fraude no cartão de vacina

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tenente-coronel Mauro Cid pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos no Sistema Único de Saúde (SUS) no inquérito que apura a falsificação de certificados de vacinas contra a COVID-19. Ao menos outras 15 pessoas também foram acusadas (confira a lista abaixo). As informações são da Daniela Lima, da GloboNews.

Em maio do ano passado, Mauro Cid foi preso sob suspeita de alterar os dados do cartão de vacinação dele, da esposa, da sua filha, do ex-presidente e da filha de Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro.

De acordo com a GloboNews, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) também foi indiciado. A Polícia Federal também aponta o crime de uso indevido de documento falso, no caso de Mauro Cid.





Na prática, o indiciamento significa que o processo segue para as mãos do Ministério Público, que decide se apresenta denúncia à Justiça ou arquiva a apuração. O crime de associação criminosa prevê pena de 1 a 3 anos de prisão; o de inserção de dados falsos em sistema de informações, de 2 a 12 anos.

Fabio Wajngarten, advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse, em suas redes sociais, que teve conhecimento sobre o indiciamento através da imprensa. "Vazamentos continuam aos montes ou melhor aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial", disse.





Confira as pessoas que foram indiciadas: