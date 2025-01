Web resgata polêmicas de influencer que criticou enredo de escola de samba

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Desde que a influenciadora Débora Peixoto usou as redes sociais para dizer que desistiu de desfilar na Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval do Rio Janeiro, internautas resgataram diversas polêmicas nas quais ela já se envolveu. A criadora de conteúdo adulto disse ter tido uma crise de ansiedade após ler o samba-enredo da escola, que exalta elementos das religiões de matriz africana, como Exus e orixás.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???????????????????????? ???????????????????????????? (@deborapeixoto.ofc)

"Cresci em uma família que me ensinou valores cristãos muito fortes. O Carnaval sempre foi algo que amei, mas participar de um enredo que fala sobre práticas que não condizem com minha fé seria uma contradição para mim. Tenho medo de decepcionar minha família e de ser julgada por aqueles que compartilham da mesma fé que eu”, declarou.

Após ser acusada de intolerância religiosa, Débora negou qualquer preconceito e disse que teve um “gatilho emocional”. "Respeitem o livre arbítrio do próximo porque ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita. Acho que muita gente não sabe o que é um gatilho emocional, que foi o que eu tive. Vou continuar amando carnaval, mas não quer dizer que eu vá cantar ou dizer algo em que não acredito", disse.

Mas essa não é a primeira polêmica em que Débora se envolveu e que estaria fora dos princípios cristãos, segundo a web. Além de criar vídeos pornográficos, ela mantém um trisal com uma modelo e um homem de 61 anos. Antes do relacionamento não-monogâmico, ela expôs que permitia que o marido tivesse encontros sexuais com outras mulheres em sua própria casa.

Ela também já virou notícia por usar urina e fezes no rosto, como se fosse um segredo de beleza. Além disso, ela fez uma rifa de próteses de silicone. Ela trocou os implantes mamários e anunciou que sortearia os antigos para os seguidores.

Débora também já disse ter sofrido "gostosofobia", preconceito por ser "bonita demais". Além disso, afirmou ter sido criticada por "mães invejosas" por conta das roupas sensuais que usava para levar o filho à escola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Com o histórico de polêmicas, muita gente questiona se a influenciadora realmente iria fazer parte do desfile no Carnaval. Até o momento, a Salgueiro não confirmou que ela estava na lista de musas da escola de samba ou se a confusão foi gerada para conseguir engajamento nas redes sociais.