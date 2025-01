Trinta e três apostas feitas em Minas Gerais quase ganharam os R$ 600 milhões da Mega da Virada, sorteada na noite de terça-feira (31/12) pela Caixa Econômica Federal. Elas acertaram cinco números e ficaram a apenas uma dezena do maior prêmio da história da modalidade.

Segundo a Caixa, os números da Mega da Virada de 2024 foram os seguintes: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57. Apenas oito apostas acertaram essas seis dezenas.

Quem acertou cinco números ganha a quantia de R$ 65.895,79.

Prêmios da Mega da Virada

Confira abaixo quais foram os prêmios da Mega da Virada sorteados pela Caixa ao longo dos últimos anos:

2023: R$ 588,89 milhões

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2016: R$ 220,9 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2014: R$ 263,2 milhões

Rendimento

Como a Taxa Selic está atualmente em 12,25% ao ano, se um apostador ganhasse o prêmio da Mega da Virada de 2024 sozinho e aplicasse todo o dinheiro na caderneta de poupança, ele receberia R$ 3,7 milhões de juros no primeiro mês.

Valor da aposta



A aposta mínima da Mega da Virada custava R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples era de 1 em 50.063.860.

A Mega permite, ainda, a seleção de até 20 dezenas, que fazem o valor superar R$ 193 mil, com uma chance em 1.292.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.