Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante na manhã desse domingo (22/12) pela Polícia Civil, suspeito de tráfico de drogas. A investigação começou com um vídeo em que o homem aparece comercializando entorpecentes no apartamento dele, no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio.





A partir do vídeo, foi aberto um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, cumprido ontem.





Durante a operação, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento e armazenamento das drogas.

O suspeito foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), coordenados pelos Delegados Moysés Santana e Paulo Saback, e encaminhado à delegacia. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão preventiva foi solicitada, e ele foi levado ao sistema prisional, onde aguardará a audiência de custódia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.