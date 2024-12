Um motorista de 45 anos, da Prefeitura de Douradoquara, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na terça-feira (3/12). A detenção aconteceu durante uma blitz no distrito de Chapada das Perdizes. O carro estava a serviço da administração municipal, com pacientes em tratamento e estudantes. Foram apreendidos dois tablets de maconha, além de acessórios para celular.





Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares já havia recebido a informação de que um carro oficial estaria sendo usado no tráfico de drogas da região. Ao avistarem o veículo GM/Sprinter, foi dada ordem de parada que não foi acatada.





Em seguida, os militares perseguiram o veículo até o distrito de Capela do Campo Alegre. Ao ser confrontado, o motorista afirmou que pegou as substâncias em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e as levaria para Douradoquara.





No carro, além da maconha, foram encontrados cinco carregadores de celular, oito capas de celular, 25 películas de proteção para tela e um aparelho celular. O flagrante foi testemunhado pelas pessoas que estavam dentro do carro.





A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Douradoquara, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.