Tiroteio deixa passageiro baleado e fecha a Avenida Brasil e estações de trens no Rio

A Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro, foi interditada na altura da Cidade Alta, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 7h20, devido a um intenso tiroteio. Durante o confronto, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. Três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias.

Paulo Roberto de Souza, 60 anos, deu entrada na unidade já em óbito, com perfuração na região da cabeça. Geneilson Eustáquio Ribeiro, 48 anos, deu entrada na unidade com perfuração no crânio, foi entubado e seu quadro é gravíssimo. Já Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, sofreu perfuração em coxa direita, está estável e em acompanhamento médico.

A ação aconteceu em meio a uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, com o objetivo de prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas.

O tiroteio intenso na região provocou o fechamento de cinco estações de trens e o bloqueio da Avenida Brasil nos dois sentidos na altura da Cidade Alta. No ramal Saracuruna, as composições, até a última atualização desta reportagem, aguardam ordem de parada.

Estações fechadas:

Penha Circular;



Brás de Pina;



Cordovil;



Parada de Lucas;



Vigário Geral.

Vinte linhas de ônibus que circulam pela região também tiveram os itinerários alterados. Por conta da intensidade do tiroteio, passageiros de ônibus e trens estão acuados em pontos e na estação de Cordovil.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres suspenderam o funcionamento na manhã desta quinta. Já o CMS José Breves dos Santos suspendeu o início do funcionamento nesta manhã e agora avalia a possibilidade da abertura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Secretaria Estadual de Educação informou que, até o momento, uma escola da rede estadual precisou ser fechada na região.