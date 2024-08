Policiais militares do batalhão do Irajá realizam uma operação, na manhã desta segunda-feira (5), na Vila Kosmos, no Conjunto do Ipase e Morro do Trem, comunidades da Zona Norte do Rio.

Agentes do Comando de Operações Especiais estão nas comunidades da Fé e Sereno, na área da Vila da Penha e Penha Circular. Há um intenso tiroteio no local.

Leia: homem morre afogado ao tentar fugir de blitz da Lei Seca

Antes da chegada dos policiais, criminosos já se movimentavam colocando barricadas para impedir a entrada das viaturas.

Na semana passada, também teve operação na região. Um apartamento foi atingido por tiros e, por pouco, não ferido pai e filho que domiam em um dos cômodos do imóvel.

A operação da semana passada, terminou com três presos e armas apreendidas.