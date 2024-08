O policial penal investigado por praticar sexo oral com um detento durante o horário de trabalho teria sido filmado por outros presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Distrito Federal. O caso está sendo investigado internamente pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

Com o vídeo em mãos, os presos teriam começado a exigir que o policial facilitasse a entrada de drogas e aparelhos celulares no CPP, sob ameaça de divulgar as filmagens. O episódio chegou ao conhecimento da secretaria após a reportagem do Correio, e, por precaução, o policial foi transferido para outro presídio.

O Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional (Nupri) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também investiga o caso em sigilo.

"Perdido"

Em um dos episódios sob apuração pelo MP, um interno foi flagrado com uma pistola sob a supervisão do policial penal. Esses incidentes geralmente ocorriam durante o horário de almoço, quando há maior facilidade para que os presos "dêem um perdido" para praticar crimes ou se abastecer de drogas e celulares antes de retornar ao CPP.

O projeto visa à ressocialização de pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto e com autorização para trabalho externo. O Correio procurou a Seape, que informou ter recebido a notificação do MP sobre o tema e instaurou um procedimento administrativo para apurar a veracidade dos fatos.