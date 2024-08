Um bebê de 10 meses sobreviveu a um acidente de trânsito cinco meses após uma cirurgia de separação do irmão siamês. O caso aconteceu no interior do Paraná. No acidente, ocorrido na manhã desta terça-feira (30/7) na BR-277 em Guarapuava, o carro em que Luiz Otávio estava foi atingido e pressionado contra um barranco por um caminhão de soja. Todos os ocupantes do carro sobreviveram.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a viagem da família começou no município de Campo Mourão, em direção a Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. O objetivo era buscar o outro bebê, ainda internado no hospital após cirurgia.

Ainda segundo a PRF, o caminhoneiro contou que estava atrás do carro e perdeu o freio, batendo com o carro da família e o empurrando contra o barranco. Ele sofreu apenas ferimentos leves e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

"Agora é vida nova! [...] Foi a prova, mais uma vez, que Deus existe, que milagre existe. A gente está bem; nós três saímos ilesos, literalmente", comentou a mãe, Vanessa de Moraes Oliveira ao G1 Paraná.

Gêmeos siameses

Os irmãos Luiz Otávio e Luiz Henrique nasceram unidos por pele e músculo e foram separados em fevereiro deste ano através de cirurgia no Hospital do Rocio. Luiz Otávio foi liberado três meses após a cirurgia, já Luiz Henrique teve complicações intestinais ligadas à condição siamesa que fizeram com que ele tivesse que passar por mais duas cirurgias e uma temporada a mais no hospital.

Em fevereiro Luiz Otávio e Luiz Henrique passaram por uma cirurgia de separação no Hospital do Rocio. (foto: Reprodução/ @hospitaldorocio)

Para Vanessa e Guilherme Burach, pais de Luiz Otávio e Luiz Henrique reunir a família inteira é motivo de comemoração dupla. Na quarta-feira (31/7), um dia após o acidente na rodovia, eles conseguiram ir ao hospital onde Luiz Henrique estava e o levaram para casa.

Em nota, o Hospital Rocio, onde as crianças nasceram e foram separadas, celebrou o estado de saúde e a alta do segundo bebê. "Após uma cirurgia de separação bem-sucedida, um dos irmãos recebeu alta hospitalar do dia de ontem (31/7) e pode finalmente estar junto ao seu irmão. O momento do reencontro foi marcado por alegria e esperança para a família e toda a equipe médica que acompanhou o caso de perto.

"É com imensa satisfação que testemunhamos ese momento de união e felicidade", afirma Felipe Reichmann Müller, Diretor de Comunicação do Hospital do Rocio, destacando a dedicação excepcional de toda a equipe médica, enfermagem e demais colaboradores que foram essenciais para a recuperação dos gêmeos. "O Hospital do Rocio se orgulha de ter contribuído para essa história de superação e reitera seu compromisso com a excelência em saúde e com o bem-estar de seus pacientes", finaliza Felipe.