O filho mais velho de Deolane Bezerra, Giliard Vidal dos Santos, de 20 anos, foi flagrado em uma balada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na noite de quarta-feira (18). A aparição do jovem em meio a um ambiente festivo chamou a atenção, especialmente considerando o momento delicado que sua mãe enfrenta na prisão. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

Ignorando a controvérsia

A presença de Giliard na balada gerou comentários nas redes sociais. Muitos acreditaram que o rapaz ignorou a prisão da mãe para curtir um dos bares mais balados do Rio. A escolha de continuar a vida social parece ter sido uma forma de desviar a atenção da situação familiar.

Luxo e estilo

Durante a festa, Giliard foi visto usando itens de luxo, o que reforçou a imagem de ostentação. Um boné da marca italiana Gucci avaliado em R$ 4.900. O modelo é um dos mais tradicionais e baratos da marca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra foi presa durante uma operação da Polícia Federal que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais na internet. A influenciadora digital teve sua prisão domiciliar suspensa e, atualmente, está cumprindo pena em um presídio. A situação é ainda mais dramática, pois ela divide espaço com presas de casos chocantes, incluindo algumas condenadas por canibalismo. O retorno ao sistema prisional gerou grande repercussão nas redes sociais.