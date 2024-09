Autoridades visitaram, nesta segunda-feira (16/9), o Parque Nacional de Brasília, que enfrenta incêndios desde domingo (15/9). A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, e o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Pires, estiveram no local.

O fogo teria começado na Granja do Torto e, devido às condições climáticas, se espalhou pelo parque. As chamas estão sendo combatidas.

Para a senadora Leila, a gravidade da situação exige uma ação conjunta dos Três Poderes. "Nós criamos as leis e discutimos orçamentos, mas a realidade econômica está batendo de frente com a nossa capacidade de enfrentar danos à saúde e ao meio ambiente. As questões climáticas são sérias e precisam de uma ação integrada. Vim aqui para me solidarizar e promover o trabalho do Senado no sentido de rever as leis e, caso o incêndio seja doloso, aumentar as penas", afirmou.



O presidente do ICMBio, Mauro Pires, informou que três peritos da Polícia Federal estiveram no local para investigar as causas do incêndio. "Esse incêndio parece ter características intencionais. A Polícia Federal entrou em contato conosco para abrir um inquérito. Sendo uma área protegida, isso é um crime, e nossa legislação prevê penas de dois a três anos, mas isso pode não ser suficiente", destacou.



Mauro explicou que a diferença deste incêndio para os anteriores é a combinação de tempo seco, altas temperaturas e ações humanas. "Precisamos intensificar a fiscalização para evitar incêndios durante este período", concluiu.