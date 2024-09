SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um navio de transporte de carga naufragou na noite neste domingo (15) em Pernambuco, deixando cinco tripulantes desparecidos.

O navio Concórdia saiu do Recife e seguia para Fernando de Noronha, em um trajeto de 545 quilômetros, mas naufragou a cerca de 15 quilômetros de Ponta de Pedras, no município de Goiana (68 km do Recife).





Quatro dos nove tripulantes que estavam bordo foram resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar Cormoran, da Marinha, e passam bem.





A Marinha coordena a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano, com o Navio-Patrulha Macau e a Aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira.





Também foi emitido aviso aos navegantes para alertar as embarcações que estejam navegando em áreas próximas do naufrágio para apoiar nas buscas.