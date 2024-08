Festa temática do pagamento da 12ª parcela do show The Eras Tour

A jovem Beatriz Fernandes viralizou nas redes sociais após fazer uma festa para celebrar o pagamento da última parcela que fez para assistir ao show de Taylor Swift no Brasil, no final de 2023. Em seu perfil no TikTok, a garota mostrou a decoração que incluía pulseiras da amizade, memes da Loirinha, ingresso falso e cartões de crédito. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o letreiro que dizia: 'Festa da parcela 12/12'.

"Saiu a notícia que ninguém acreditou: finalmente, depois de um ano, eu consegui pagar a última parcela da 'Eras Tour'. Até acendi uma vela em comemoração, porque nem eu estava acreditando. Não acredito que eu e meu cartão sobrevivemos ao caos que foi essa mulher aqui no Brasil. Com certeza, eu faria tudo de novo", disse no vídeo.









Com muito bom humor, Beatriz já está preparada para a próxima. 'Inclusive, se alguém puder avisar à Lana Del Rey que o cartão já está disponível, eu fico muito grata', brincou na publicação. Além dos gastos com o ingresso, que ela dividiu em 12 vezes no cartão, a jovem ainda arcou com outros custos, como passagem, hospedagem e alimentação.





Beatriz tinha ingressos para o show que seria realizado no dia 18 de novembro, mas acabou sendo cancelado após a morte de Ana Clara Benevides Machado, a fã de Taylor Swift que morreu após passar mal durante o show da cantora no dia anterior. A jovem acabou ficando uma semana a mais no Rio de Janeiro, onde participou da apresentação do dia 20.