Deficientes auditivos em porta de delegacia no Rio de Janeiro, onde foram dar queixa de golpe

Seis homens deficientes auditivos denunciaram à polícia um homem, que também é surdo, de ser um estelionatário e ter aplicado um golpe do falso investimento financeiro em todos eles através de uma empresa.

O caso aconteceu em 2022 e as vítimas registraram o episódio em diversas delegacias. Segundo as vítimas, até o momento, o suspeito não foi chamado para prestar depoimento. Uma das vítimas, Carlos Eduardo Jesus, teria investido R$ 150 mil com promessas de lucro alto.

Marcela Curi, advogada das vítimas, explicou como funciona o golpe. “Ele promete que a pessoa vai receber um lucro do valor que investe. Por exemplo, eu quero investir 20 mil. E aí ele vem e fala, olha, eu vou te dar lucro de 5%, 15% ou até o dobro, que é o caso de uma das vítimas aqui. A vítima cai nesse golpe e ele não restitui nenhum tipo de valor”.

As investigações apontam ainda que o suspeito bloqueia as vítimas nas redes sociais após elas cobrarem o valor prometido.

Estima-se que o acusado possa ter lucrado mais de R$ 1 milhão com o golpe. Ele segue nas redes sociais postando sobre investimento e mostrando viagens ao redor do mundo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 38ª DP (Brás de Pina), 52ª DP (Nova Iguaçu) e 54ª DP (Belford Roxo). Agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.