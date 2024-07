Jovem viraliza ao fazer bolo com água benta

O medo de errar a receita do bolo de cenoura foi tão grande que a jovem Larissa Sanctus, de Pacajá, cidade no Pará, decidiu usar uma colher de água benta no processo.





“Eu quero ver dar errado com água benta, isso aqui é benzido, ó”, disse enquanto mexia a massa laranja.





O vídeo do “bolo bento” conquistou internautas na internet, com mais de 900 mil visualizações somente no Instagram.