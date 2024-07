Seis suspeitos morreram baleados em confronto com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (3).





Segundo a PM, militares foram atacados por criminosos em uma área de mata conhecida como Curral e reagiram. No local, após confronto, foram encontrados seis corpos, além de dois fuzis, quatro pistolas rádios comunicadores e drogas.



Barricadas incendiadas na Cidade de Deus



A ação tem o objetivo de reprimir roubos de veículos e coibir as tentativas de expansão do domínio territorial da facção Comando Vermelho, responsável pela maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado do Rio.





O clima é de tensão na comunidade. Barricadas foram incendiadas pelos bandidos para atrapalhar a ação dos agentes e há registro de tiroteios.