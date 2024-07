A brasileira Maressa Nunes, 31 anos, foi espancada durante um assalto em Santiago, no Chile

A brasileira Maressa Nunes, 31 anos, foi espancada durante um assalto em Santiago, no Chile. Natural de Maringá (PR), a jovem está internada em estado grave na capital chilena. A agressão ocorreu em 24 de junho, mas veio a público no último domingo (30/7).

Os familiares de Maressa criaram uma vaquinha a fim de arrecadar recursos para custear a viagem de retorno dela ao Brasil, futuras cirurgias e os medicamentos necessários para a recuperação da paranaense. A vítima sofreu diversas fraturas na face. Maressa viajava pelo Chile com uma amiga, que sofreu ferimentos leves após o assalto. Elas também foram vítimas de tentativa de estupro.





Segundo o g1, Maressa e a amiga pediram o jantar por meio de um aplicativo de entrega. Um homem bateu na porta do apartamento, e as vítimas pensaram que era o entregador, porém um suspeito disse que era um assalto. Os três homens que praticaram as agressões ainda não foram localizados

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, informou que a pasta, por meio da Ouvidoria e da Assessoria Internacional, e o Itamaraty estão acompanhando o caso de Maressa Nunes. "Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e da conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, Evelin Cavalini, já iniciamos os diálogos com o Consulado-Geral do Brasil em Santiago", disse Cida.

"Deixo aqui minha solidariedade à Maressa e sua amiga, que teve ferimentos leves. O governo brasileiro repudia todo e qualquer ato de violência contra as mulheres", acrescentou a ministra.

O Correio tenta contato com o Itamaraty para saber mais informações do caso da brasileira, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.