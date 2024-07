A modelo brasileira Linda de Sousa Abreu, 31 anos, foi presa, na sexta-feira (28/6), após um vídeo dela transando com um detento de penitenciária de Londres vazar na internet. A mulher trabalhava como agente carcerária no presídio de Wandsworth, no Reino Unido, e deve comparecer a um tribunal nesta segunda-feira (1º/7), quando a promotoria apresentará uma acusação contra ela.

Segundo o jornal britânico MailOnline, Linda de Sousa também trabalha como modelo e produz contéudo erótico para a plataforma OnlyFans, onde cobrava US$ 10 mensais (equivalente a R$ 56) por fotos e vídeos sensuais com o marido, o lutador de MMA Nathan Richardson.





Além disso, ela e o marido participaram do reality Open House: The Great Sex Experiment, do Channel 4, que mostrava a experiência de casais com a não monogamia. No programa, a brasileira participou de orgia com 15 pessoas.

A brasileira foi presa por má conduta em serviço público. Segundo a imprensa britânica, Linda pediu demissão após o vídeo dela transando com o dentento viralizar.