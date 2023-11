Duas professoras da escola secundária St. Clair High School no estado do Missouri, nos Estados Unidos, foram afastadas após a direção tomar conhecimento que elas mantinham perfis na plataforma OnlyFans para a venda de conteúdos eróticos. O objetivo, segundo as docentes, era complementar a renda. As informações são do Daily Mail.

Treinadora de líderes de torcida do time do colégio, Megan Gaither, de 31 anos, lecionava inglês e foi colocada em licença em 27 de outubro. Um de seus alunos colocou um bilhete embaixo da porta da sala de aula dizendo que “sabia seu segredo”, diz o tabloide britânico.

Missouri tem um dos salários iniciais mais baixos do país para professores, de acordo com a Associação Nacional de Educação. Megan diz que ganhou de janeiro a dezembro do ano passado US$ 47.500 (R$ 238 mil).

Logo, a renda extra com entretenimento adulto seria utilizada, segundo conta, para ajudar a pagar US$ 125 mil (cerca de R$ 627 mil) em empréstimos estudantis.

Ex-colega de trabalho e amiga pessoal de Megan, Brianna Coppage, de 28 anos, que também lecionava inglês na instituição, foi outra que acabou exposta no mês passado e terminou pedindo demissão, após ser afastada, para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans, cujo perfil é administrado por ela e pelo marido.



Brianna afirma que, após a exposição no noticiário nos EUA e no exterior, faturou US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) e não se arrepende de ter abandonado a sala de aula por causa da pornografia.