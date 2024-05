Enquanto 2023 foi recheado de folgas, o calendário de 2024 pode gerar uma certa decepção para quem gosta de uma boa folga – e descansar é uma preferência unânime, pode-se dizer. O feriado de Corpus Christi, entre essa quinta-feira (30/5) e domingo (2/6), foi o último prolongado do ano, que só tem duas folgas emendadas (a outra pausa foi o Carnaval, e a quinta e a sexta antes do domingo de Páscoa não são feriados prolongados, já que a Quinta-feira Santa não é um feriado do Brasil). Para o segundo semestre, três dos seis próximos recessos caem no fim de semana.

Nos meses que já estão chegando – junho, julho e agosto – não há feriados nacionais. A comemoração da Independência do Brasil, 7 de setembro, é o próximo feriado nacional, e acontece em um sábado. Nesse dia, em 1822, o então imperador do Brasil, Dom Pedro I, proclamou o grito de independência, e o país deixou de ser colônia de Portugal para se tornar uma nação independente.



Além do feriado da Independência, neste ano as datas de 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida) e 2 de novembro (Finados) também caem em fins de semana, ambas em um sábádo. Com isso, restam apenas 15 de novembro (Proclamação da República), em uma sexta-feira, e o Natal (25 de dezembro, uma quarta-feira), como dias de folga em 2024.

30 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo)



O dia de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30/5) está relacionado à Páscoa, marco sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que tem ligação com a Páscoa judaica, como é lembrado o dia em que os hebreus deixaram o Egito para a Terra Prometida. A data, que começou a ser celebrada em 1264, ainda na Idade Média, acontece 60 dias depois da Páscoa e se segue ao domingo de Pentecostes e à Festa da Santíssima Trindade. As visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que conclamavam a Igreja a comemorar a eucaristia, relatadas ao papa Urbano IV, que determinou a data da festa, são a origem da celebração.



7 de setembro: Independência do Brasil



A leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, instituíram 7 de setembro como feriado nacional. Desde 1949 as atividades são suspensas no dia. Marca a consolidação do Brasil como país autônomo depois que revoltas separatistas, como a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, já haviam demonstrado o desejo dos brasileiros de fazer do país uma nação própria. O feriado lembra a importância do acontecido na memória coletiva do país, com a menção ao dia em que o Brasil foi fundado, de fato.



12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida



12 de outubro é dia de devoção à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A data foi instituída em 1953 em Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e lembra a história de Senhora Aparecida, ou Maria, a mãe de Jesus Cristo. É feriado nacional conforme a Lei nº 6.802/1980, oficializada pelo então presidente João Batista Figueiredo, em 1980.

2 de novembro: Finados



A Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal, determina o Dia de Finados como feriado nacional. É tempo de lembrar os que já se foram. Quem designou uma data certa para reverenciar os mortos foi o monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny, na França medieval. O religioso era uma das mais importantes autoridades da Igreja e marcou, para 2 de novembro de 998 (DC), o dia em que todos os seus liderados deveriam rezar para os falecidos. Popularizada a partir do século 13, a data se tornou para o mundo cristão o Dia de Finados.



15 de novembro: Proclamação da República



O dia 15 de novembro celebra a Proclamação da República do Brasil, e é instituído como feriado nacional em consonância à Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2002, com a promulgação da Lei nº 10.607, todos os feriados nacionais do Brasil são enumerados, incluindo o 15 de novembro.



20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra



O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023, quando o presidente Lula sancionou a lei 14.759. A data é uma referência à morte de um dos representantes mais importantes da história da resistência negra contra a escravidão no país, Zumbi dos Palmares. O dia passou a existir com o questionamento da legitimidade do 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea quando, na década de 1970, um grupo de jovens se reuniu no centro de Porto Alegre para pesquisar a luta de seus antepassados.



25 de dezembro: Natal



Em dezembro, o único feriado, o Natal, é, para as religiões cristãs, o nascimento de Jesus Cristo, figura principal do Cristianismo.



Feriados municipais em BH



Em Belo Horizonte, o feriado de 15 de agosto, Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, que cai em uma quinta-feira em 2024, lembra a santa que é padroeira da cidade desde 1932. O título foi oficializado pelo papa Pio XII, a pedido do cardeal dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Sua grande festa acontece do dia 6 a 15 de agosto, dia que lhe é dedicado como padroeira.



O Dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro – que cai em um domingo neste ano –, é o outro feriado que acontece especificamente em BH, além de algumas capitais brasileiras, como Belém (Pará), Boa Vista (Roraima), Macapá (Amapá), João Pessoa (Paraíba), Maceió (Alagoas), Aracaju (Sergipe) e Teresina (Piauí). O recesso municipal acontece por causa da grande devoção a Imaculada Conceição.



