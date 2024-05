CORREIO BRAZILIENSE - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária de SC apreenderam, na manhã deste sábado (18/5), 53 quilos drogas escondidos em uma carreta com doações para o Rio Grande do Sul.





O veículo, com placa de Cascavel (PR) levava cerca de 20 toneladas de donativos, arrecadados pela Defesa Civil, no Paraná. A carreta tinha credencial de ajuda humanitária e um adesivo com os dizeres "SOS Rio Grande do Sul”.





Após um trabalho de inteligência, a PRF e a Polícia estadual de SC interceptaram o veículo em uma rodovia estadual, município de São Domingos (SC). A droga estava escondida dentro do estepe e foi necessário utilizar ferramentas para abrir o pneu. 52 quilos de cocaína e um quilo de crack foram localizados divididos em tabletes.

O motorista, de 39 anos, confessou que foi contratado para entregar o estepe, com as drogas dentro, em um posto de combustíveis antes de chegar ao destino final das doações e foi preso. Ele deverá responder por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, a carga será transferida para outro veículo e os donativos serão levados para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul.