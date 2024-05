Cachorros brincam com seus ursos de pelúcia em abrigo no RS

Em meio ao sufoco causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, um momento fofo viralizou nas redes sociais. Cães que foram resgatados e levados para um abrigo na cidade de Canoas receberam ursinhos de pelúcia. O momento foi registrado pela voluntária e corretora de imóveis Josiane Zimmer.







"Para eles, todo o amor do mundo! Os últimos dias não têm sido fáceis para nós gaúchos e muito menos para os nossos anjinhos de 4 patas. Mas somos abençoados por Deus enviar anjos para cuidar de outros anjos! Queremos agradecer a cada doação e a cada voluntário que vem trabalhando incansavelmente nessa causa", escreveu na publicação.







A ideia dos brinquedos é distrair os bichinhos, já que a chuva ainda castiga a região. A maioria dos cães são vira-latas, que aparecem felizes e saudáveis. No local, cada um tem uma caminha forrada e acolchoada em cima de uma estrutura de madeira







O vídeo foi feito como uma tentativa de mostrar o tratamento dado aos animais nos abrigos e pedir doações para cuidar dos cachorros. Até o momento, mais de 10,8 mil animais de estimação e silvestres já foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, conforme boletim da Defesa Civil do estado.