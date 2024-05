O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar uma égua que estava há 10 dias dentro de um prédio, onde se abrigava da enchente, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O resgate foi feito na noite desta terça-feira (14/5) e contou com socorristas do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraíba.

O animal estava no terceiro andar e precisou ser içado para ser retirado do local. Segundo os bombeiros, foi necessário utilizar técnicas de resgate em altura, incluindo nós e amarrações. Um vídeo mostra a operação para salvar o cavalo.

O Corpo de Bombeiros do DF está no estado há 10 dias onde ajuda nos resgates e no auxílio a população. A Força Tarefa permanecerá na região até pelo menos esta quinta-feira (16/5).

Cavalo no 3º andar

A égua estava há 10 dias no 3º andar do prédio. Ninguém sabe como ele chegou lá, mas acredita-se que ela subiu pelas escadas para se abrigar da enchente. O animal estava recebendo auxílio do Corpo de Bombeiros e de veterinários até o resgate.