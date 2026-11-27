Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A representante da Bolívia no Miss Universo 2026, Valeria Mena, viralizou nas redes sociais após ser gravada em um momento inusitado. Enquanto outra competidora concedia entrevista nos bastidores, a modelo apareceu ao fundo do enquadramento, sem notar a gravação, mexendo no ouvido com o dedo mindinho. Logo em seguida, ela levou o mesmo dedo até a boca.

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MISS BOLIVIA, GIRL, WHAT WAS THAT?! ???? https://t.co/nfGBsQCLc3 — wonu (@typesformw) November 26, 2026

O episódio ganhou força na internet e gerou diferentes comentários. "Moça, o que foi isso?!", escreveu um perfil.

"Enquanto uma miss limpa seu celular no roupão da miss Bélgica, a miss Bolívia tira a casquinha de um ferimento da orelha e come. A magia dos bastidores", disse outro. "O que a moça provou lá atrás????", questionou um terceiro.

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Diante da repercussão do vídeo, Valeria se manifestou nos comentários de uma publicação na internet. "Meu ouvido estava sangrando e meu dedo também ficou com sangue", esclareceu.

Na madrugada desta sexta-feira (27/11), a modelo retornou aos Stories do Instagram para expressar gratidão pelas mensagens enviadas pelo público desde a realização do concurso, que se encerrou na última terça-feira.

“Recebi uma quantidade enorme de mensagens, maravilhosas, carinhosas, de apoio, gratidão e admiração, que me encheram os olhos de lágrimas, lágrimas lindas, daquelas que dão borboletas no estômago. Obrigada por tanto amor, a cada pessoa de cada canto do mundo que dedicou um tempo para me presentear com palavras tão carinhosas. Amo todos vocês", disse.

"Responderei a todos, desde meus amigos mais próximos até aqueles que acabei de conhecer ou que, mesmo sem me conhecer, enxergam algo de belo em mim. Isso faz tudo valer a pena, e eu faria tudo de novo mil vezes para me reconectar com vocês. Vocês são minha inspiração", prometeu.

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Resultado do Miss Universo

A final do Miss Universo aconteceu na terça-feira (24/11) e consagrou a porto-riquenha Jennifer Barreto, de 27 anos. A vencedora entrou para a história da competição ao se tornar a primeira mãe a conquistar o título do concurso.