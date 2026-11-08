Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio (Momento em que torcedores do Rosario Central invadiram o gramado para comemorar)

O Boca Juniors se sagrou campeão da Liga Argentina, nesse sábado (7/11), mas o Rosario Central também teve seu momento de protagonista, ainda que de forma negativa. Jogadores e torcedores do clube chegarama comemorar a conquista do título de forma antecipada, mas acabaram frustrados após o Boca garantir a taça com um gol nos acréscimos. A situação viralizou nas redes sociais e rendeu uma série de memes.

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O Rosario fez sua parte e venceu o Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, no Gigante de Arroyito. Enquanto isso, o Boca Juniors empatava sem gols com o Defensa y Justicia, na Bombonera. Com os resultados parciais, o time de Rosário assumiria a liderança da classificação geral e ficaria com o título.

A empolgação tomou conta das arquibancadas. Alguns torcedores invadiram o gramado para comemorar com os jogadores, que também entraram na festa. Houve atletas ajoelhados no campo e outros que subiram nas grades para celebrar a conquista.

O problema é que a partida do Boca ainda não havia terminado. Aos 50 minutos do segundo tempo, Enner Valencia aproveitou uma falha do goleiro adversário e marcou o gol da vitória por 1 a 0. O resultado garantiu ao time de Buenos Aires a primeira colocação da tabela anual e acabou com o sonho do Rosario Central.

A confusão teria começado após uma informação equivocada circular pelo estádio. Segundo relatos, torcedores e jogadores receberam a notícia de que o Boca havia marcado um gol, mas que o lance teria sido anulado. Com isso, acreditaram que o empate permanecia e que o título estava garantido.

Memes com o Rosario Central viralizam

A comemoração frustrada não passou despercebida pelos torcedores rivais. Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos e montagens para brincar com a situação, especialmente com as imagens dos jogadores e torcedores celebrando um título que acabou ficando com o Boca Juniors.

JAJAJAJAJAJAJ ROSARIO CENTRAL CREYÓ QUE ERA CAMPEÓN Y FESTEJÓ ANTES DE TIEMPO https://t.co/szLh2LMHIv — Espacioazulyoro (@espacioazulyoro) November 7, 2026

Rosario Central festejando el bicampeonato: https://t.co/d8k2zMSHBT — Memervalito (@memervalito) November 7, 2026

EJEMPLO A SEGUIR los hinchas de rosario central invadieron la cancha para agradecer a su equipo por el buen campeonato pese a salir 2dos. FUTBOL SEÑORES https://t.co/Pv3K2eCsEt — merentielista (@MERENTIEEEEEELL) November 7, 2026

Los hinchas de Central en este momento. https://t.co/wxdP4P4NSa — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 7, 2026

Jogadores do Rosario Central explicam comemoração

Depois da partida, jogadores do Rosario Central tentaram explicar a celebração antecipada. Julián Fernández afirmou que os atletas não tinham comunicação com o que acontecia na Bombonera e acabaram influenciados pela reação dos torcedores.

Facundo Mallo, por sua vez, descreveu o episódio como um “efeito dominó”. Segundo o defensor, alguém começou a comemorar e a empolgação se espalhou pelo estádio.

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