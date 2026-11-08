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Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio

Torcedores do Rosario Central chegaram a invadir o campo para comemorar, mas o Boca Juniors se sagrou campeão com gol no último minuto

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
08/11/2026 11:05

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Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio
Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio crédito: No Ataque Internacional
Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio
Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio (Momento em que torcedores do Rosario Central invadiram o gramado para comemorar)

O Boca Juniors se sagrou campeão da Liga Argentina, nesse sábado (7/11), mas o Rosario Central também teve seu momento de protagonista, ainda que de forma negativa. Jogadores e torcedores do clube chegarama comemorar a conquista do título de forma antecipada, mas acabaram frustrados após o Boca garantir a taça com um gol nos acréscimos. A situação viralizou nas redes sociais e rendeu uma série de memes.

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O Rosario fez sua parte e venceu o Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, no Gigante de Arroyito. Enquanto isso, o Boca Juniors empatava sem gols com o Defensa y Justicia, na Bombonera. Com os resultados parciais, o time de Rosário assumiria a liderança da classificação geral e ficaria com o título.

A empolgação tomou conta das arquibancadas. Alguns torcedores invadiram o gramado para comemorar com os jogadores, que também entraram na festa. Houve atletas ajoelhados no campo e outros que subiram nas grades para celebrar a conquista.

O problema é que a partida do Boca ainda não havia terminado. Aos 50 minutos do segundo tempo, Enner Valencia aproveitou uma falha do goleiro adversário e marcou o gol da vitória por 1 a 0. O resultado garantiu ao time de Buenos Aires a primeira colocação da tabela anual e acabou com o sonho do Rosario Central.

A confusão teria começado após uma informação equivocada circular pelo estádio. Segundo relatos, torcedores e jogadores receberam a notícia de que o Boca havia marcado um gol, mas que o lance teria sido anulado. Com isso, acreditaram que o empate permanecia e que o título estava garantido.

Memes com o Rosario Central viralizam

A comemoração frustrada não passou despercebida pelos torcedores rivais. Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos e montagens para brincar com a situação, especialmente com as imagens dos jogadores e torcedores celebrando um título que acabou ficando com o Boca Juniors.

Jogadores do Rosario Central explicam comemoração

Depois da partida, jogadores do Rosario Central tentaram explicar a celebração antecipada. Julián Fernández afirmou que os atletas não tinham comunicação com o que acontecia na Bombonera e acabaram influenciados pela reação dos torcedores.

Facundo Mallo, por sua vez, descreveu o episódio como um “efeito dominó”. Segundo o defensor, alguém começou a comemorar e a empolgação se espalhou pelo estádio.

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A notícia Rival do Boca vira meme após comemoração de título que não veio foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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