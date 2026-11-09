Web reage a rebranding da Caixa: nova logo gera memes e opiniões mistas

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (9/11) uma nova identidade visual. O pacote de mudanças inclui alterações no design do aplicativo do banco e no logotipo, que permanecia o mesmo havia 29 anos.

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Nas redes sociais, o rebranding teve recepção mista. Alguns usuários consideraram a mudança necessária, já que o último logotipo havia sido lançado em 1997. Outros ironizaram a tentativa de modernização, dizendo que “gourmetizaram a logo da Caixa”.

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Tava mais do que na hora de trocar essa logo da Caixa Econômica. Ela existe desde 1997! https://t.co/GrrNJlpYN4 — Propagandas Antigas (@proantigas) November 8, 2026







Gourmetizaram a logo da caixa ! https://t.co/6zjl8mYh6h — Hope (@Sa_choco2) November 9, 2026







Internautas também aproveitaram para fazer piadas com o novo logotipo, comparando-o a títulos de novelas e ironizando o uso de letras minúsculas. “Agora o logo da CAIXA é lido com voz aveludada: caixa”, escreveu uma usuária.

E aí amigos designers, o que acharam do redesign da caixa? Lançado hoje e assinado pela Tátil Design. https://t.co/xngajkS8Uv https://t.co/RhcMA2JJ3j — Lucas Barreira (@lucasbdesign) November 9, 2026







Vi na rede vizinha um suposto novo logo da Caixa jssss ?? https://t.co/iwZflmkske — Gabriel ???? (@vodimtenigranku) November 8, 2026







Agora o logo da CAIXA é dito com voz aveludada: caixa — Jucyber (@JucyberT) November 8, 2026







Idealizada pela Tátil Design, responsável também pela identidade visual das Olimpíadas do Rio de 2016, a nova marca aposta em cores vibrantes e tipografia em letras minúsculas para transmitir uma imagem mais moderna. Ainda assim, elementos importantes para o reconhecimento da instituição foram mantidos, como a combinação de azul e laranja e o característico “X”.

Segundo o site da instituição, “a nova identidade representa uma Caixa mais moderna, simples, digital e humana”. A previsão é que a nova identidade seja implementada nas agências de todo o Brasil até 2030.

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