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NOVA IDENTIDADE

Web reage a rebranding da Caixa: nova logo gera memes e opiniões mistas

Banco renova identidade visual após 29 anos, em projeto assinado pela Tátil Design; mudança divide opiniões e rende memes nas redes sociais

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
09/11/2026 19:28 - atualizado em 09/11/2026 19:37

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Web reage a rebranding da Caixa: nova logo gera memes e opiniões mistas
Logotipo antigo e logotipo novo da Caixa Econômica Federal crédito: Reprodução/Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (9/11) uma nova identidade visual. O pacote de mudanças inclui alterações no design do aplicativo do banco e no logotipo, que permanecia o mesmo havia 29 anos.

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Nas redes sociais, o rebranding teve recepção mista. Alguns usuários consideraram a mudança necessária, já que o último logotipo havia sido lançado em 1997. Outros ironizaram a tentativa de modernização, dizendo que “gourmetizaram a logo da Caixa”.

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Internautas também aproveitaram para fazer piadas com o novo logotipo, comparando-o a títulos de novelas e ironizando o uso de letras minúsculas. “Agora o logo da CAIXA é lido com voz aveludada: caixa”, escreveu uma usuária.







Idealizada pela Tátil Design, responsável também pela identidade visual das Olimpíadas do Rio de 2016, a nova marca aposta em cores vibrantes e tipografia em letras minúsculas para transmitir uma imagem mais moderna. Ainda assim, elementos importantes para o reconhecimento da instituição foram mantidos, como a combinação de azul e laranja e o característico “X”.

Segundo o site da instituição, “a nova identidade representa uma Caixa mais moderna, simples, digital e humana”. A previsão é que a nova identidade seja implementada nas agências de todo o Brasil até 2030.

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