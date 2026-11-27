Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A modelo e influenciadora digital Danielle Yablonka, de 25 anos, enfrentou vaias da plateia e críticas na internet durante o desfile de trajes típicos do Miss Universo. A etapa ocorreu no último sábado (21/11) em Porto Rico. Nascida em Miami e representante de Israel, ela subiu ao palco com uma vestimenta que despertou reações imediatas.

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Yablonka vestiu um traje acompanhado por uma coroa elaborada e uma capa com a estampa da Cidade Velha de Jerusalém. No entanto, parte do desse território retratado no look fica em um território reconhecido pela ONU como ocupado.

O conjunto foi desenhado pelo estilista Jacob Meir, nascido em Jerusalém e radicado em Los Angeles, proprietário da marca "For The Stars Fashion House", em Hollywood. A peça foi criada para lembrar uma cortina cerimonial com franjas.

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No forro interno da capa, a criação exibia laranjas de Jaffa, oliveiras e a palavra paz em hebraico, árabe e inglês, com a proposta de transmitir esperança. "Este é um tributo a uma terra onde a história vive, culturas se encontram e até o deserto floresce", disse o locutor durante a apresentação.

O anúncio destacou que a vestimenta contava a história da transformação de paisagens áridas em comunidades agrícolas prósperas. Na página oficial da delegação israelense no Instagram, organizadores divulgaram a proposta sob o título "Where the Desert Blooms" (onde o deserto floresce, em tradução livre).

"Onde outros viram deserto, gerações de sonhadores viram possibilidade. Onde a terra era estéril, eles plantaram sementes. E onde havia obstáculos, encontraram caminhos para crescer", disse. O texto destacou que o figurino celebrava tradições e inovação.

Diante do cenário de guerra contínua e dos ataques violentos de colonos na Cisjordânia, o apelo público por harmonia soou como um gesto cínico para parte do público. Nas redes sociais, muitos usuários questionaram o conceito defendido pela candidata, enquanto outros publicaram mensagens em apoio à libertação da Palestina, ao lado de reações favoráveis.

A menção aos elementos da agricultura local gerou controvérsia imediata entre os seguidores. "Ela se orgulha de exibir laranjas de Jaffa? Laranjas cultivadas em terra palestina ocupada?", escreveu uma pessoa.

Yablonka negou que tenha sido vaiada durante a apresentação. Segundo ela, os sons foram adicionados às gravações.

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O concurso Miss Universo se encerrou na terça-feira (24/11). A vencedora foi a porto-riquenha Jennifer Barreto, de 27 anos.