A porto-riquenha Jennifer Barreto, de 27 anos, venceu o Miss Universo 2026 na noite desta terça-feira (24/11), em San Juan, capital de Porto Rico. A final da 75ª edição do concurso ocorreu no Coliseu José Miguel Agrelot, onde a competidora superou 115 concorrentes diante do público local. Barreto recebeu a coroa das mãos da mexicana Fátima Bosch, vencedora de 2025.

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Com 1,80m de altura, Jennifer Barreto é casada com um sargento do Exército dos Estados Unidos e mãe de uma menina de 7 anos. A conquista confirmou a primeira vitória de uma mãe na história da competição internacional.

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A presença de mulheres casadas e mães passou a valer a partir da edição de 2023, após alteração nas regras anunciada em 2022. Antes dessa mudança, a organização restringia a participação apenas a mulheres solteiras e sem filhos.

Natural de Mayagüez, Jennifer Barreto venceu o Miss Universo Porto Rico 2026 representando o município de San Sebastián. No âmbito acadêmico, ela concluiu graduação em Psicologia e tem dois mestrados: um em Psicologia e outro em Serviço Social.

Desempenho brasileiro e histórico de títulos

A paranaense Marcella Kozinski, representante brasileira, avançou até o grupo das 30 semifinalistas, mas não conseguiu vaga no Top 12 da decisão. Com esse resultado, o Brasil segue sem vencer o concurso desde 1968, ano em que a baiana Martha Vasconcellos conquistou o título.

A vitória de Jennifer quebrou um jejum de 20 anos de Porto Rico e representou a sexta coroa da história do território. Esta foi a segunda vez que uma candidata porto-riquenha venceu a disputa em casa, fato registrado anteriormente por Denise Quiñones, em 2001.

Antes de Jennifer, outras cinco candidatas venceram a disputa por Porto Rico:

Marisol Malaret, em 1970

Deborah Carthy-Deu, em 1985

Dayanara Torres, em 1993

Denise Quiñones, em 2001 e

Zuleyka Rivera, em 2006

Definição das finalistas

A final reuniu 116 candidatas e teve a ordem final definida após a rodada de perguntas feitas pelo júri às cinco finalistas:

Porto Rico: Jennifer Barreto (vencedora)

República Dominicana: Melissa Núñez (1ª finalista)

Venezuela: Clara Vegas (2ª finalista)

Filipinas: Bea Millan-Windoeski (3ª finalista)

Nova Zelândia: Georgia Waddington (4ª finalista)

No ranking de países com mais títulos, os Estados Unidos lideram com nove conquistas. A Venezuela aparece na sequência, com sete, seguida por Porto Rico, com seis vitórias. Filipinas e México registram quatro títulos cada.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.