Miss Áustria Lucia Sisic morre aos 22 anos; jovem enfrentou problemas cardíacos desde o nascimento

Segundo ele, as válvulas atuam como "portas" e precisam abrir para permitir a passagem do sangue e fechar para bloquear o refluxo. O defeito pode se dar de duas formas: estenose, quando há um estreitamento que reduz a passagem do sangue, e regurgitação, quando a válvula não consegue se fechar totalmente e permite o refluxo. Foto: jesse orrico/Unsplash