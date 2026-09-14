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Miss Áustria Lucia Sisic morre aos 22 anos; jovem enfrentou problemas cardíacos desde o nascimento
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Após a notícia, a organização Mission Austria publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e destacou a jovem como alguém que "deixará uma lembrança especial entre os integrantes do concurso". A causa do óbito não foi divulgada. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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O problema citado no caso da modelo envolve uma das quatro válvulas do coração: mitral, aórtica, tricúspide ou pulmonar. À CNN Brasil, o cardiologista e clínico médico Carlo Bonasso Filho explicou que essas estruturas têm a função de controlar a direção do sangue dentro do órgão, com movimentos de abertura e fechamento semelhantes aos de uma porta. Foto: Reprodução/Magnific
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Segundo ele, as válvulas atuam como "portas" e precisam abrir para permitir a passagem do sangue e fechar para bloquear o refluxo. O defeito pode se dar de duas formas: estenose, quando há um estreitamento que reduz a passagem do sangue, e regurgitação, quando a válvula não consegue se fechar totalmente e permite o refluxo. Foto: jesse orrico/Unsplash