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Celebridades e TV

Miss Áustria Lucia Sisic morre aos 22 anos; jovem enfrentou problemas cardíacos desde o nascimento

RF
Redação Flipar
  • Após a notícia, a organização Mission Austria publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e destacou a jovem como alguém que
    Após a notícia, a organização Mission Austria publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e destacou a jovem como alguém que "deixará uma lembrança especial entre os integrantes do concurso". A causa do óbito não foi divulgada. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • O problema citado no caso da modelo envolve uma das quatro válvulas do coração: mitral, aórtica, tricúspide ou pulmonar. À CNN Brasil, o cardiologista e clínico médico Carlo Bonasso Filho explicou que essas estruturas têm a função de controlar a direção do sangue dentro do órgão, com movimentos de abertura e fechamento semelhantes aos de uma porta.
    O problema citado no caso da modelo envolve uma das quatro válvulas do coração: mitral, aórtica, tricúspide ou pulmonar. À CNN Brasil, o cardiologista e clínico médico Carlo Bonasso Filho explicou que essas estruturas têm a função de controlar a direção do sangue dentro do órgão, com movimentos de abertura e fechamento semelhantes aos de uma porta. Foto: Reprodução/Magnific
  • Segundo ele, as válvulas atuam como
    Segundo ele, as válvulas atuam como "portas" e precisam abrir para permitir a passagem do sangue e fechar para bloquear o refluxo. O defeito pode se dar de duas formas: estenose, quando há um estreitamento que reduz a passagem do sangue, e regurgitação, quando a válvula não consegue se fechar totalmente e permite o refluxo. Foto: jesse orrico/Unsplash
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