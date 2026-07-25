Miss Universe Brasil 2026: candidatas e detalhes da final

A grande final será transmitida pela Record TV, com exibição simultânea na plataforma Record Plus e no portal R7. A apresentação ficará a cargo de Michelle Barros e Natália Guimarães. Durante a decisão, as candidatas serão avaliadas em diferentes etapas, que incluem entrevistas e desfiles em traje de banho, traje de gala e traje típico. Ao longo da competição, serão definidas as semifinalistas e, depois, as finalistas, até a escolha da vencedora. Foto: Reprodução / Instagram