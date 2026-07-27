Miss Universo: custo de preparação pode superar valor de um imóvel

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O glamour e o brilho dos concursos de beleza, como o "Miss Universo", escondem um caminho de preparação que exige um investimento financeiro altíssimo. Para muitas candidatas, o sonho de conquistar a coroa pode custar o equivalente a um imóvel, com cifras que facilmente ultrapassam centenas de milhares de reais em um mercado que movimenta uma indústria inteira de especialistas.

A jornada rumo ao título é longa e começa muito antes da noite de coroação. O processo envolve uma transformação completa, que abrange desde a postura e a comunicação até a aparência física, demandando o suporte de uma equipe de profissionais dedicados. Esse time costuma incluir mentores, professores de oratória, instrutores de passarela, nutricionistas e personal trainers.

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Quais são os principais gastos de uma candidata a miss?

A preparação para se tornar uma miss envolve custos que vão muito além do guarda-roupa. O investimento total abrange uma equipe de profissionais, procedimentos estéticos, viagens, aulas de especialização e, claro, os vestidos e trajes usados ao longo das competições. Os concursos de beleza são uma indústria à parte.

Os principais focos de investimento são:

Equipe e preparação completa: mentores, psicólogos, fonoaudiólogos, dermatologistas, nutricionistas e personal trainers. A preparação inclui ainda aulas de oratória, passarela, dança, etiqueta, inglês e conhecimentos sobre atualidades.

Procedimentos estéticos : tratamentos dermatológicos, design de sobrancelhas, lentes de contato dentais e, em alguns casos, harmonizações faciais.

Guarda-roupa de gala: vestidos de alta-costura, trajes típicos e looks para eventos diários, muitas vezes assinados por estilistas renomados.

Logística: viagens para seletivas, hospedagem, alimentação e transporte durante todo o período do concurso.

Qual o valor total do investimento para ser miss?

Os valores podem variar significativamente dependendo da região, dos profissionais contratados e do nível do concurso. Enquanto competições municipais podem exigir um investimento a partir de R$ 10 mil, a preparação para uma disputa nacional de alto nível, como o Miss Universo Brasil, pode envolver investimentos de centenas de milhares de reais.

Vestidos de gala para concursos podem variar de alguns milhares a dezenas de milhares de reais, dependendo do estilista. Procedimentos como lentes de contato dentais, um dos mais procurados, podem representar investimentos significativos dependendo do profissional e do tratamento completo. Muitas candidatas buscam patrocínios e parcerias para viabilizar a participação, e organizações como a nova gestão do Miss Universe Brasil, que assumiu em 2025, têm oferecido uma estrutura de apoio mais robusta.

O retorno financeiro compensa o esforço?

Para as vencedoras, o título de miss abre portas para uma carreira lucrativa e de grande visibilidade. A coroa é um passaporte para oportunidades que podem incluir um salário durante o reinado, moradia, viagens internacionais, contratos publicitários, trabalhos como modelo e uma plataforma influente nas redes sociais.

A premiação dos concursos varia conforme a organização, mas o principal retorno não costuma vir do prêmio em dinheiro. O verdadeiro valor está nas oportunidades de carreira que surgem com a faixa e a coroa, transformando o alto custo da preparação em um investimento estratégico para o futuro profissional da candidata eleita.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.