A paranaense Marcella Kozinski alcançou a etapa das 30 semifinalistas do Miss Universo 2026, mas encerrou a participação antes da definição do Top 12. A final do concurso ocorreu nessa terça-feira (24/11), em San Juan, Porto Rico, com representantes de 116 países e territórios.

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Durante a fase decisiva do evento, a modelo brasileira passou pelo primeiro corte e participou do desfile em traje de banho. Ela não figurou entre as 12 competidoras selecionadas para seguir na disputa pela coroa.

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Com essa etapa superada, a candidata nacional finalizou a trajetória sem a conquista do troféu. A vitória ficou com a porto-riquenha Jennifer Barreto, de 27 anos, que assegurou o sexto título da história de Porto Rico ao receber o título de Miss Universo 2026.

Problemas de saúde antes da final

Os dias prévios à final exigiram cuidados médicos da representante do Brasil. No dia 18 de novembro, Marcella precisou se ausentar de compromissos oficiais da programação para realizar exames e repousar, em ocorrência informada pela organização como não grave.

A mineira Natália Guimarães, ex-Miss Brasil e integrante da equipe responsável pela preparação da candidata, comunicou no dia seguinte que Marcella apresentava melhora após um quadro viral. A modelo também utilizou as redes sociais para avisar que seguia em recuperação para prosseguir na disputa.

Apoio da organização e histórico brasileiro

Após a conclusão do evento, a organização responsável pela presença brasileira destacou o empenho demonstrado por Marcella na preparação e na etapa internacional. A equipe lamentou o término da caminhada, expressou orgulho pelo desempenho, agradeceu o apoio do público e pontuou que o sonho da terceira coroa segue vivo.

O Brasil busca um novo título na competição após 58 anos. A última vitória brasileira no Miss Universo aconteceu em 1968, com a eleição de Martha Vasconcellos, sem novas conquistas nacionais desde essa data.

O melhor resultado nacional recente ocorreu na edição de 2007. Naquela oportunidade, Natália Guimarães terminou a disputa em segundo lugar, atrás da vencedora Riyo Mori, representante do Japão.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.