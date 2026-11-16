‘Eu sou pesquisadora’: menina de 5 anos viraliza com apresentação sobre cogumelos

Uma aluna de 5 anos chamou a atenção na internet ao apresentar um projeto escolar sobre cogumelos em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Antonella Dubal Piber estuda na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Boca do Monte e teve a gravação da atividade divulgada pela própria instituição de ensino.

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A publicação alcançou ampla repercussão nas redes sociais, superando 270 mil visualizações e 25 mil curtidas. O vídeo foi registrado durante a feira de ciências da escola e exibe a desenvoltura da estudante ao explicar o trabalho científico produzido em conjunto com a turma da pré-escola.

Apresentação da pesquisa científica

Durante uma feira escolar, Antonella, de 5 anos, apresentou a pesquisa da turma sobre cogumelos, encontrados na área verde da própria escola.

A mãe, Milene Dubal, contou que a filha costuma compartilhar o que aprende com a família e as irmãs. Ela também comemorou a repercussão do vídeo e destacou o entusiasmo da menina com as atividades escolares.

Desenvolvimento do projeto

A diretora Carina de Souza Avinio explicou que os temas das pesquisas partem de dúvidas levantadas pelas próprias crianças. A escola atende cerca de 80 alunos e desenvolve os projetos desde o primeiro semestre.

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A turma de Antonella realizou o trabalho "O extraordinário mora aqui", com orientação da professora Franciele Maffini e da equipe pedagógica. A gravação foi feita espontaneamente durante a preparação da feira e acabou superando as expectativas da escola nas redes sociais.