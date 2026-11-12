Trabalhador de 60 anos descobre prêmio da loteria semanas após o sorteio, mas uma regra garante cerca de R$ 65 mil por mês pelos próximos 20 anos

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Um trabalhador australiano de 60 anos descobriu, semanas após a realização do sorteio, que faturou o prêmio principal da loteria "Set for Life". O homem atuava em uma mina isolada, longe da própria casa, e esperou o retorno para conferir o bilhete premiado.

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Segundo o veículo australiano "PerthNow", o morador de Melville comprou a aposta para o sorteio de 3 de outubro. O trabalho no local remoto impediu a checagem imediata dos números.

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A dúvida surgiu ainda durante o expediente na mina. O apostador relatou a experiência vivida na ocasião: "ouvi no rádio que um bilhete de Melville havia ganhado e me perguntei por um momento se era o meu".

A confirmação exigiu semanas de espera até a volta para Perth. Na cidade, ele procurou o quiosque comercial onde comprou o bilhete. Ao ser atendido, o funcionário pediu para ele ir até a parte dos fundos da loja, o que gerou apreensão imediata.

O trabalhador relembrou o temor daquele momento: "me perguntei se estava com problemas". A surpresa foi positiva ao saber que venceu o primeiro prêmio principal aprimorado da "Set for Life" na Austrália Ocidental. Emocionado, ele chorou e afirmou: "eu simplesmente não conseguia acreditar que era verdade".

Valores e planos para o futuro

O valor total obtido alcança cinco milhões de dólares australianos, quantia equivalente a aproximadamente 2,75 milhões de euros. A premiação segue uma estrutura específica de repasses.

O apostador recebe 200 mil dólares australianos de forma imediata, o que representa cerca de 110 mil euros. Em seguida, o sistema realiza pagamentos de 20 mil dólares australianos a cada mês durante vinte anos, totalizando cerca de 11 mil euros mensais.

Após trabalhar por mais de trinta anos em locais distantes da própria residência, o vencedor planeja aproveitar o tempo. Ele pretende comprar uma casa perto da água e uma caravana para viajar pela Austrália no próprio ritmo.

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Mesmo com a quantia recebida, o homem descarta se aposentar de imediato. A decisão envolve continuar trabalhando e contratar um consultor financeiro para gerenciar a nova renda.