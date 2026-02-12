Os maiores prêmios da história da Mega-Sena; veja as cidades sortudas

O sonho de se tornar milionário com uma aposta na Mega-Sena alimenta a esperança de muitos brasileiros. A chance de mudar de vida com um bilhete alimenta a esperança, mas você já se perguntou quais foram os maiores valores pagos na história do concurso? Alguns prêmios ultrapassaram a casa do bilhão de reais e fizeram a alegria de apostadores em diversas cidades do país.

Os sorteios especiais, como a Mega da Virada, são responsáveis pelos maiores recordes. Eles não acumulam, o que significa que o prêmio sai de qualquer maneira, seja para quem acerta as seis, cinco ou quatro dezenas. Isso aumenta a expectativa e o volume de apostas em todo o Brasil, resultando em boladas históricas.

Relembre os concursos que distribuíram as maiores fortunas e transformaram apostas simples em um novo capítulo na vida dos ganhadores.

Os prêmios recordes da Mega-Sena

O maior prêmio da história foi pago na Mega da Virada de 2025, que sorteou a quantia recorde de R$ 1 bilhão. O valor foi dividido entre quatro apostas vencedoras, transformando a vida dos sortudos da noite para o dia.

O segundo maior prêmio já pago pela Mega-Sena foi o da Mega da Virada de 2022, no concurso 2550. O valor de R$ 541,9 milhões foi dividido entre cinco apostas. As cidades sortudas foram Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além de uma aposta online.

Em 2021, a Mega da Virada também fez história ao sortear R$ 378,1 milhões no concurso 2440. O prêmio saiu para duas apostas, uma de Cabo Frio (RJ) e outra de Campinas (SP). Cada ganhador levou para casa mais de R$ 189 milhões, uma quantia que garantiu tranquilidade financeira para gerações.

No concurso 2330, a Mega da Virada de 2020 pagou R$ 325,3 milhões. Duas apostas cravaram as seis dezenas, uma de Aracaju (SE) e outra registrada por meio eletrônico. A bolada foi dividida igualmente entre os dois vencedores, mostrando que a sorte pode chegar de qualquer lugar.

Quais os estados mais sortudos?

Quando se trata de prêmios regulares, fora da Mega da Virada, o estado de São Paulo lidera com folga o ranking de ganhadores. A capital paulista é a cidade que mais registrou vencedores na história do concurso, confirmando sua fama de polo de sorte no mapa da loteria nacional.

Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem na sequência, com um número expressivo de apostas premiadas ao longo dos anos. Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul também se destacam na lista dos estados com mais milionários criados pela loteria.

