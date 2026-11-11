Quatro amigos mantêm grupo de apostas chamado “Atraindo milhões”, mas um prêmio apontado como recorde na loteria dá um sentido inesperado à escolha do nome

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um grupo de apostadores transformou uma conversa despretensiosa em um marco financeiro histórico no Canadá. Quatro amigos de longa data, moradores de Calgary, na província de Alberta, faturaram a bolada de 90 milhões de dólares canadenses no sorteio da Lotto Max, o equivalente a R$ 352 milhões. A quantia estabelece o recorde absoluto de maior premiação já concedida em toda a história das loterias do país norte-americano.

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A identidade dos novos multimilionários permaneceu sob sigilo durante dias e veio a público apenas na última sexta-feira (6). Os integrantes eram amigos há cerca de cinco anos e esta foi a primeira vez que compraram um bilhete de loteria juntos, tendo criado até um canal exclusivo no aplicativo de conversas com um nome sugestivo: "Manifesting Millions", termo em inglês que indica o desejo compartilhado de atrair milhões.

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Aviso inesperado durante a madrugada

A confirmação de que haviam conquistado o prêmio máximo aconteceu no meio da noite, sem qualquer aviso prévio. Um dos apostadores acordou por volta das 3h e decidiu conferir as notificações no correio eletrônico. Ao analisar o bilhete adquirido pelo grupo, constatou que os números registrados coincidiam perfeitamente com a combinação oficial vencedora do sorteio de 20 de outubro.

O ganhador tratou de alertar os companheiros de aposta sem esperar o dia clarear. A notícia causou espanto imediato entre os parceiros, provocando dezenas de ligações telefônicas e trocas frenéticas de mensagens ao longo da madrugada entre os quatro amigos, que demoraram a assimilar a nova realidade.

Planos de estabilidade e auxílio comunitário

O montante total será dividido em partes iguais entre os integrantes da aposta. Cada um terá direito a 22,5 milhões de dólares canadenses, cerca de R$ 88 milhões.

Mesmo diante de uma fortuna repentina dessa magnitude, as metas iniciais dos quatro amigos focam na tranquilidade familiar e na eliminação de pendências financeiras. A prioridade imediata apontada pelo quarteto inclui o pagamento integral de dívidas imobiliárias e a busca por conforto para seus parentes próximos nos próximos anos.

A prática de doações financeiras e ações de caridade também ganhou espaço nos planos após a retirada do dinheiro. Um dos participantes destacou o dever moral de ajudar os cidadãos que enfrentam dificuldades: "Acho que há algo que preciso fazer pela minha comunidade. Muitas pessoas precisam de ajuda e, para mim, esta é uma forma de conseguir isso".

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O bilhete que mudou o destino do grupo havia sido adquirido online através da plataforma Play Alberta poucos dias antes da extração. A apresentação dos amigos encerra um ciclo de curiosidade popular na cidade canadense, que acompanhava com expectativa o paradeiro dos donos do bilhete premiado desde o anúncio do sorteio.