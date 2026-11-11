Quatro amigos mantêm grupo de apostas chamado “Atraindo milhões”, mas um prêmio apontado como recorde na loteria dá um sentido inesperado à escolha do nome
Com grupo criado para atrair fortuna, parceiros dividem a maior bolada da história do país: planos incluem quitar dívidas e fazer doações
compartilhe
Um grupo de apostadores transformou uma conversa despretensiosa em um marco financeiro histórico no Canadá. Quatro amigos de longa data, moradores de Calgary, na província de Alberta, faturaram a bolada de 90 milhões de dólares canadenses no sorteio da Lotto Max, o equivalente a R$ 352 milhões. A quantia estabelece o recorde absoluto de maior premiação já concedida em toda a história das loterias do país norte-americano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A identidade dos novos multimilionários permaneceu sob sigilo durante dias e veio a público apenas na última sexta-feira (6). Os integrantes eram amigos há cerca de cinco anos e esta foi a primeira vez que compraram um bilhete de loteria juntos, tendo criado até um canal exclusivo no aplicativo de conversas com um nome sugestivo: "Manifesting Millions", termo em inglês que indica o desejo compartilhado de atrair milhões.
Leia Mais
Mega da Virada: o que dá para comprar com prêmio de R$ 1 bilhão
+Milionária 123: Aposta de Minas acerta 5 números e 2 trevos
Lotofácil: duas apostas da mesma lotérica em MG dividem prêmio milionário
Aviso inesperado durante a madrugada
A confirmação de que haviam conquistado o prêmio máximo aconteceu no meio da noite, sem qualquer aviso prévio. Um dos apostadores acordou por volta das 3h e decidiu conferir as notificações no correio eletrônico. Ao analisar o bilhete adquirido pelo grupo, constatou que os números registrados coincidiam perfeitamente com a combinação oficial vencedora do sorteio de 20 de outubro.
O ganhador tratou de alertar os companheiros de aposta sem esperar o dia clarear. A notícia causou espanto imediato entre os parceiros, provocando dezenas de ligações telefônicas e trocas frenéticas de mensagens ao longo da madrugada entre os quatro amigos, que demoraram a assimilar a nova realidade.
Planos de estabilidade e auxílio comunitário
O montante total será dividido em partes iguais entre os integrantes da aposta. Cada um terá direito a 22,5 milhões de dólares canadenses, cerca de R$ 88 milhões.
Mesmo diante de uma fortuna repentina dessa magnitude, as metas iniciais dos quatro amigos focam na tranquilidade familiar e na eliminação de pendências financeiras. A prioridade imediata apontada pelo quarteto inclui o pagamento integral de dívidas imobiliárias e a busca por conforto para seus parentes próximos nos próximos anos.
A prática de doações financeiras e ações de caridade também ganhou espaço nos planos após a retirada do dinheiro. Um dos participantes destacou o dever moral de ajudar os cidadãos que enfrentam dificuldades: "Acho que há algo que preciso fazer pela minha comunidade. Muitas pessoas precisam de ajuda e, para mim, esta é uma forma de conseguir isso".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O bilhete que mudou o destino do grupo havia sido adquirido online através da plataforma Play Alberta poucos dias antes da extração. A apresentação dos amigos encerra um ciclo de curiosidade popular na cidade canadense, que acompanhava com expectativa o paradeiro dos donos do bilhete premiado desde o anúncio do sorteio.