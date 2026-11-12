Arquiteta abandona a carreira e volta à terra natal, mas sua mudança de vida vai além do retorno para casa: ela conta o sonho que a faz escolher outro caminho

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A arquiteta Ilaria Addis, hoje aos 45 anos, mantinha uma rotina de dez horas diárias de trabalho em uma empresa de engenharia na cidade italiana de Bolonha. Formada em Ferrara e com raízes na região da Gallura, na Sardenha, ela cultivava o interesse pelo setor vitivinícola e concluiu formação como sommelier. Em 2016, a confirmação da gravidez alterou a sua trajetória profissional.

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O parceiro e colega de trabalho decidiu romper a relação no começo da gestação. Ilaria seguiu com a decisão da maternidade e, no mês de agosto daquele ano, nasceu sua filha, Gioia. Quando a criança tinha poucos meses, a mãe deixou o emprego fixo corporativo. Um ano depois, mudou-se para a cidade de Luras, localidade no norte da Sardenha com 2.300 habitantes, situada a 500 metros de altitude e a 35 quilômetros da costa marítima.

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A recuperação do vinhedo da família

Nos três primeiros anos de vida da filha, Ilaria atendeu projetos de arquitetura a partir de casa e iniciou a recuperação de vinhedos abandonados que pertenceram ao avô. O pai dela planejava arrancar a plantação tomada por vegetação silvestre. Ela propôs assumir a gestão das terras por meio de contrato de comodato, contando com orientações técnicas de um produtor local para manejar o cultivo e utilizar o maquinário familiar de prensagem.

A produtora optou por preservar as ervas aromáticas que cresciam entre as videiras para proteger a plantação e agregar aroma característico ao produto. No período inicial de produção, Ilaria prensava as uvas com os pés, processo que a filha também realizou ao elaborar 50 litros da bebida em uma das safras.

Mercado externo e rotina de produção

A produção anual alcançou o patamar de 5 mil garrafas de vinho natural, elaborado com fermentação espontânea e sem filtragem. Ilaria cuidou da identidade visual, rótulos e reinvestiu os valores obtidos com as vendas iniciais na própria estrutura.

A bebida encontrou espaço comercial no Japão, impulsionada pelo consumo do vinho Vermentino com preparações de peixe cru, além de registrar remessas para a Suécia e a Dinamarca.

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Jovens moradores da região auxiliam nas etapas de poda e vindima. Durante o período entre novembro e maio, Ilaria desloca-se com frequência até a Emilia-Romanha para cumprir procedimentos burocráticos e manter a convivência da filha com o pai, que restabeleceu contato frequente com a criança.