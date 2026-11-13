Profissional decide quem demitir por anos, mas acaba na própria lista e relata como vive a perda do emprego sem conseguir se despedir de seus colegas de trabalho

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Um profissional de recursos humanos vivenciou os dois lados de um corte corporativo em curto intervalo de tempo. Conforme relato concedido ao "Business Insider", Bobby Powers precisou coordenar a demissão de dezenas ou centenas de colegas de trabalho e, semanas depois, descobriu que também perderia o emprego.

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O processo começou após uma ligação de sua responsável direta. A companhia preparava uma redução expressiva de quadro, e o profissional recebeu a tarefa de alinhar com a liderança os nomes que fariam parte da lista de desligamentos. A função exigiu sensibilidade, pois envolvia pessoas com quem ele mantinha contato diário e que apresentavam bom rendimento.

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A relação de funcionários sofria alterações diárias. A meta inicial previa um corte suficiente para impedir novas medidas no futuro. Contudo, as projeções financeiras da empresa pioraram de forma contínua: cada redução na expectativa de receitas ampliava a quantidade de dispensas necessárias.

Critérios adotados na condução dos cortes

Ao lado da gestora, Powers buscou conduzir cada etapa com atenção aos funcionários afetados. O critério central consistia em pensar em como gostariam de ser tratados caso estivessem do outro lado. O plano procurou evitar falhas observadas em outras companhias, inclusive em detalhes do procedimento.

Como a empresa funcionava em modelo remoto, a maioria dos avisos ocorreu por videochamada, impedindo que a notícia se resumisse a uma mensagem eletrônica. Havia também a preocupação de permitir que os profissionais demitidos pudessem se despedir dos colegas de equipe.

Promoção e nova rodada de dispensas

Com o encerramento da primeira etapa, a rotina corporativa pareceu retomar a normalidade. Powers seguiu na função, conquistou uma promoção e alcançou o maior patamar salarial de sua carreira.

Cerca de um mês e meio depois, enquanto participava de uma conferência sobre treinamento e desenvolvimento profissional em Las Vegas, o especialista recebeu outro telefonema da chefia. A empresa estruturava uma nova redução de pessoal.

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Na manhã em que os novos cortes foram comunicados, Powers tentou acessar o correio eletrônico corporativo para verificar se a mensagem geral havia chegado. O acesso já estava bloqueado porque a organização havia desativado suas credenciais. Sem o e-mail, o profissional percebeu a impossibilidade de contatar os colegas para se despedir, passando pela experiência que havia ajudado a organizar.