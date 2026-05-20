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Meta começa a demitir 10% de sua força de trabalho global

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Repórter
20/05/2026 20:10

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A Meta começou, nesta quarta-feira (20), a executar seu plano de demitir cerca de 8 mil funcionários - cerca de 10% de sua força de trabalho global - enquanto seu cofundador e diretor-executivo, Mark Zuckerberg, quer reforçar os recursos da empresa para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

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Segundo a Bloomberg, a companhia enviou nas primeiras horas da manhã os primeiros avisos de demissão em sua sede em Singapura.

Além das demissões, a Meta anunciou em abril o cancelamento de seus planos de contratar 6 mil pessoas e realocar outros 7 mil funcionários para o setor de IA.

Em um memorando dirigido ao quadro de pessoal nesta quarta-feira, publicado pela Business Insider, Zuckerberg expressou seu agradecimento aos funcionários que estão deixando a empresa e tentou tranquilizar aqueles que ficam.

“Sempre é triste dizer adeus a pessoas que contribuíram para nossa missão e para a construção desta empresa”, escreveu.

Zuckerberg afirmou que não espera mais demissões neste ano e reconheceu que a empresa falhou na comunicação com os trabalhadores.

Este é o segundo grande corte de pessoal de Zuckerberg, depois de dispensar 21 mil funcionários entre 2022 e 2023.

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arp/mjf/dga/cjc/ic

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