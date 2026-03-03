Emilly Vick fica presa na Tailândia por causa de conflito no Oriente Médio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Emilly Vick, do grupo de criadores de conteúdo Dos Rosa, usou as redes sociais para relatar momentos de tensão durante a lua de mel na Tailândia. A jovem de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se casou recentemente com Leozin. Ela contou que não consegue retornar ao Brasil por causa da escalada do conflito no Oriente Médio.

Com mais de 40 milhões de seguidores, Emilly explicou que todas as conexões aéreas disponíveis para a volta ao país passam por Doha, no Catar, região impactada pela guerra.

“A gente está preso na Ásia. Não estamos conseguindo voltar para o Brasil, porque vocês sabem que está acontecendo uma guerra e todas as nossas conexões passam por onde o conflito está acontecendo”, afirmou.

Segundo Leozin, praticamente todo o grupo Dos Rosa viajou junto, mas agora eles precisarão se separar para tentar retornar em segurança. Apenas três integrantes conseguiram vaga em um voo de volta ao Brasil: Ketlen, que está grávida, além de David e Void.

“Nossa prioridade é a minha irmã, lógico, ela está grávida”, disse Emilly, acrescentando que a única alternativa encontrada para os demais é seguir para a China e, de lá, tentar uma rota considerada mais segura para o Brasil.

A influenciadora também relatou medo diante da proximidade do conflito. “A gente está com muito medo porque tudo isso que está acontecendo é terrível e a gente está bem pertinho. Já chorei muito”, desabafou.

O impasse ocorre após a intensificação dos confrontos no Oriente Médio. No último sábado (28/2), os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, com explosões registradas em Teerã e outras cidades iranianas. Segundo a organização humanitária Crescente Vermelho do Irã, ao menos 555 pessoas morreram desde o início dos bombardeios.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra o território israelense e bases militares norte-americanas na região, ampliando a tensão e afetando o tráfego aéreo internacional.

Enquanto aguardam uma rota segura, Emilly e os demais integrantes do grupo devem permanecer fora do Brasil por mais alguns dias. “Quando der, numa rota segura que a gente conseguir achar, a gente vai voltar”, afirmou a influenciadora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia