Trump ameaça o Irã com força "nunca vista antes"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em publicação na rede social Truth, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" caso haja retaliação aos ataques americanos e israelenses.

A fala vem após o Irã prometer "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", diante da morte do seu líder supremo, Ali Khamenei.

Como resposta, neste domingo, Trump publicou que "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista".

