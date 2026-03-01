Trump ameaça o Irã com força "nunca vista antes"
A fala vem após o Irã prometer "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", diante da morte do seu líder supremo, Ali Khamenei
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em publicação na rede social Truth, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" caso haja retaliação aos ataques americanos e israelenses.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A fala vem após o Irã prometer "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", diante da morte do seu líder supremo, Ali Khamenei.
Como resposta, neste domingo, Trump publicou que "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia