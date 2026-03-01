Assine
RETALIAÇÃO AOS EUA

Trump ameaça o Irã com força "nunca vista antes"

A fala vem após o Irã prometer "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", diante da morte do seu líder supremo, Ali Khamenei

VITÓRIA DE GÓES
VITÓRIA DE GÓES
Repórter
01/03/2026 11:00 - atualizado em 01/03/2026 11:56

Suprema Corte dos EUA tenta frear
o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" crédito: MANOEL NGAN/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em publicação na rede social Truth, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" caso haja retaliação aos ataques americanos e israelenses.

A fala vem após o Irã prometer "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", diante da morte do seu líder supremo, Ali Khamenei. 

Como resposta, neste domingo, Trump publicou que "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista".

