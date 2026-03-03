Israel afirma que atingiu comandante iraniano em ataque a Teerã
O exército israelense afirmou nesta terça-feira (3) que atingiu um comandante iraniano em Teerã, no quarto dia da guerra desencadeada pelo ataque israelense-americano ao Irã.
"O exército israelense atingiu há pouco um comandante do regime terrorista iraniano em Teerã", disse o exército em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.
