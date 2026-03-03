Assine
Embaixada dos EUA alerta para ataque iminente no leste da Arábia Saudita

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 10:39

A embaixada dos Estados Unidos em Riade alertou nesta terça-feira (3) para um iminente ataque com mísseis e drones contra a cidade de Dhahran, no leste da Arábia Saudita, que abriga grande parte da infraestrutura energética do reino na costa do Golfo. 

"Há uma ameaça iminente de ataques com mísseis e drones contra Dhahran", escreveu a embaixada em sua conta oficial no Twitter.

