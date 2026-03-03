Embaixada dos EUA alerta para ataque iminente no leste da Arábia Saudita
compartilheSIGA
A embaixada dos Estados Unidos em Riade alertou nesta terça-feira (3) para um iminente ataque com mísseis e drones contra a cidade de Dhahran, no leste da Arábia Saudita, que abriga grande parte da infraestrutura energética do reino na costa do Golfo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Há uma ameaça iminente de ataques com mísseis e drones contra Dhahran", escreveu a embaixada em sua conta oficial no Twitter.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ds/jsa/erl/jvb/jc/fp