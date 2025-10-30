Advogado falso vence 26 casos antes de ser descoberto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Brian Mwenda Njagi era um advogado bem sucedido, que colecionava vitórias de 26 processos judiciais do Tribunal Superior, no Quênia. Até que foi descoberto que ele não tinha formação jurídica. Ele foi preso em 2023 e o caso ainda corre na Justiça. A história envolve um esquema de fraude e roubo de identidade que dividiu a opinião pública do país.

Segundo a Ordem dos Advogados do Quênia (LSK) e o Gabinete do Diretor de Acusação Pública, Njagi conseguiu se infiltrar no sistema jurídico ao se passar por um advogado legítimo com um nome semelhante, Brian Mwenda Ntwiga. Ele acessou e alterou ilegalmente os dados da conta oficial de Ntwiga no portal da LSK.

As alterações incluíram a modificação do endereço de e-mail e o upload da própria foto. Com isso, ele conseguia se apresentar como advogado certificado, além de solicitar e pagar uma licença para exercer a advocacia. O esquema só veio à tona quando o advogado verdadeiro, Brian Mwenda Ntwiga, tentou acessar seu perfil na LSK em setembro de 2023 para solicitar sua licença e descobriu que estava bloqueado e que as informações de sua conta haviam sido adulteradas.

O verdadeiro Ntwiga, admitido na Ordem em 2022, não havia solicitado a licença anteriormente, porque trabalhava no Gabinete do Procurador-Geral e não no exercício da profissão. Quando o caso veio à tona, a LSK classificou Njagi como um "impostor" e um "criminoso". Em um comunicado, a Ordem esclareceu que o homem nunca foi um advogado registrado e não possui o direito legal de exercer a profissão.

“A Ordem deseja informar a todos os membros da Ordem e ao público que BRIAN MWENDA NJAGI não é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Quênia nem é membro da Seção”, destacou.

Njagi foi preso depois de receber várias denúncias públicas.

Criminoso ou Herói?

Apesar das acusações de falsificação e roubo de identidade, o caso de Brian Mwenda Njagi gerou uma intensa disputa e uma onda inesperada de apoio público que segue até hoje, em 2025. Por um lado, a LSK e as autoridades judiciais insistem que ele é uma ameaça séria à integridade da advocacia e um perigo para a administração da Justiça.

Por outro lado, figuras proeminentes, como o líder sindical Francis Atwoli e o ex-governador de Nairóbi, Mike Sonko, saíram em defesa do falso advogado. Eles o consideram uma "mente jovem brilhante" e um herói que expôs as falhas do sistema judiciário, sugerindo que o aprendizado informal pode, por vezes, produzir profissionais competentes.

O próprio Njagi, que faz a própria defesa no caso, alegou ser inocente, insistindo que o que deve contar "não é apenas o texto da lei, mas o seu propósito”. O falso advogado está sendo processado por seis crimes, incluindo falsificação de um Certificado de Prática da Ordem dos Advogados do Quênia (LSK), roubo de identidade e uso de documento falso. A LSK e a Diretoria de Investigação Criminal também afirmam que ele tinha um certificado de graduação falso da Universidade de Strathmore e dois certificados de prática falsos adicionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante do escândalo, a LSK anunciou a implementação de medidas para reforçar a segurança e a verificação de credenciais em seu sistema. Além disso, os 26 casos que Mwenda venceu estão sendo revistos.