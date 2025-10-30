Advogado falso vence 26 casos antes de ser descoberto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Brian Mwenda Njagi era um advogado bem sucedido, que colecionava vitórias de 26 processos judiciais do Tribunal Superior, no Quênia. Até que foi descoberto que ele não tinha formação jurídica. Ele foi preso em 2023 e o caso ainda corre na Justiça. A história envolve um esquema de fraude e roubo de identidade que dividiu a opinião pública do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo a Ordem dos Advogados do Quênia (LSK) e o Gabinete do Diretor de Acusação Pública, Njagi conseguiu se infiltrar no sistema jurídico ao se passar por um advogado legítimo com um nome semelhante, Brian Mwenda Ntwiga. Ele acessou e alterou ilegalmente os dados da conta oficial de Ntwiga no portal da LSK.
As alterações incluíram a modificação do endereço de e-mail e o upload da própria foto. Com isso, ele conseguia se apresentar como advogado certificado, além de solicitar e pagar uma licença para exercer a advocacia. O esquema só veio à tona quando o advogado verdadeiro, Brian Mwenda Ntwiga, tentou acessar seu perfil na LSK em setembro de 2023 para solicitar sua licença e descobriu que estava bloqueado e que as informações de sua conta haviam sido adulteradas.
O verdadeiro Ntwiga, admitido na Ordem em 2022, não havia solicitado a licença anteriormente, porque trabalhava no Gabinete do Procurador-Geral e não no exercício da profissão. Quando o caso veio à tona, a LSK classificou Njagi como um "impostor" e um "criminoso". Em um comunicado, a Ordem esclareceu que o homem nunca foi um advogado registrado e não possui o direito legal de exercer a profissão.
“A Ordem deseja informar a todos os membros da Ordem e ao público que BRIAN MWENDA NJAGI não é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Quênia nem é membro da Seção”, destacou.
Njagi foi preso depois de receber várias denúncias públicas.
Criminoso ou Herói?
Apesar das acusações de falsificação e roubo de identidade, o caso de Brian Mwenda Njagi gerou uma intensa disputa e uma onda inesperada de apoio público que segue até hoje, em 2025. Por um lado, a LSK e as autoridades judiciais insistem que ele é uma ameaça séria à integridade da advocacia e um perigo para a administração da Justiça.
Por outro lado, figuras proeminentes, como o líder sindical Francis Atwoli e o ex-governador de Nairóbi, Mike Sonko, saíram em defesa do falso advogado. Eles o consideram uma "mente jovem brilhante" e um herói que expôs as falhas do sistema judiciário, sugerindo que o aprendizado informal pode, por vezes, produzir profissionais competentes.
O próprio Njagi, que faz a própria defesa no caso, alegou ser inocente, insistindo que o que deve contar "não é apenas o texto da lei, mas o seu propósito”. O falso advogado está sendo processado por seis crimes, incluindo falsificação de um Certificado de Prática da Ordem dos Advogados do Quênia (LSK), roubo de identidade e uso de documento falso. A LSK e a Diretoria de Investigação Criminal também afirmam que ele tinha um certificado de graduação falso da Universidade de Strathmore e dois certificados de prática falsos adicionais.
Diante do escândalo, a LSK anunciou a implementação de medidas para reforçar a segurança e a verificação de credenciais em seu sistema. Além disso, os 26 casos que Mwenda venceu estão sendo revistos.
Vários artistas famosos também são advogados, embora tenham optado pela carreira artística e o público não sabia de sua formação paralela. Veja alguns que se formaram (e dois que chegaram a cursar, mas não foram até o fim). succo por Pixabay
Renato Aragão - O humorista fez 90 anos em 13/1/2025. Cearense da cidade de Sobral, ele se formou pela Faculdade de Direito do Ceará. Mas, aos 24 anos, venceu um concurso na TV Ceará para dirigir, escrever e produzir programas. E seguiu rumo ao sucesso. Instagram/@renatoaragao
Renato se consagrou, principalmente, como o Didi Mocó, personagem central do grupo Os Trapalhões. Na foto, Renato no alto com Zacarias, e Dedé Santana com Mussum embaixo. Reprodução
Marcos Caruso - Ator paulista, também é roteirista, autor e diretor de teatro; autor de novelas e roteiros para cinema. É advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Reprodução do site amaisinfluente.com.br
Versátil, Marcos Caruso assumiu o papel cômico do Seu Peru na nova Escolinha do Professor Raimundo. O personagem, vivido por Orlando Drummond na era Chico Anysio, é um dos mais divertidos da sala. Reprodução do GShow
Caio Blat - Ator paulista, formou-se pela USP. Mas optou pelo talento como ator. Estreou em "O Mundo da Lua" (1991-TV Cultura). Seis anos depois, também passou a fazer teatro e cinema. Reprodução caio_blat
Caio Blat já fez cerca de 40 novelas e séries. Entre elas, "O Sétimo Guardião" (2018- foto), no papel de Geandro, e "Amor e Sorte" (2020), interpretando Manoel. Reprodução do GShow
Gerard Butler - Ator escocês, formou-se em Direito na Universidade de Glasgow e fez estágio por 2 anos numa firma de advocacia em Edimburgo. Reprodução Instagram @gerardbutler
Andrea Bocelli jÃ¡ ganhou cinco BRIT Swards e 3 Grammys. Ele gravou 9 Ã³peras completas, entre outros Ã¡lbuns, e vendeu mais de 70 milhÃµes de cÃ³pias no mundo. ReproduÃ§Ã£o do site sapo.pt/vida/artigos/
Flávia Alessandra - Atriz fluminense, cursou Direito na UERJ e chegou a ter seu próprio escritório de advocacia. Mas preferiu seguir a carreira artística. Wikimedia Commons - Sergio Savarese
Estreou na televisão com a telenovela Top Model (1989), pelo concurso do Domingão do Faustão, Melhor de Três, ficando em primeiro lugar. E fez várias novelas de sucesso. Reprodução Instagram
Renato Borghi - Ator carioca. Formou-se em Direito em 1960. Dois anos antes, havia estreado como ator. Era integrante do Teatro Oficina, companhia liderada por José Celso Martinez Corrêa. Reprodução do site rotecul.com.br
Com vasta carreira no teatro, Renato Borghi também fez cinema e televisão. E recebeu vários prêmios. Reprodução do site shoujo_cafe.com
Carlos Alberto de Nóbrega - Humorista e apresentador niteroiense (RJ), graduou-se em Direito na UFRJ. É filho de Manuel de Nóbrega, grande nome dos primórdios da TV no Brasil. Reprodução do Instagram @calbertonobrega
Carlos Alberto também é roteirista, dedicado a programas de humor. Foi redator dos Trapalhões. Seu grande sucesso é "A Praça é Nossa" (foto), no SBT. Reprodução/SBT
Gracyanne Barbosa - Modelo e fisiculturista matogrossense, migrou para o Rio de Janeiro e formou-se em 2006 pela UFRJ. Mas não exerceu a profissão. Ela dançava na banda Tchakabum. Reprodução Instagram
Gracyanne divulga pela internet exercícios físicos e dieta, com dicas para uma vida fitness. E foi rainha de bateria das escolas de samba Império de Casa Verde e X-9 Paulistana, em SP, e União da Ilha, no RJ. Esteve no BBB 2025. Reprodução Instagram
Agora dois famosos que chegaram a cursar Direito, mas não foram até o fim. Reprodução TJ-RS
Luciano Huck - Apresentador e empresário paulista, estudou Direito na USP. Mas não chegou a se graduar. Atuava na área de Publicidade, trabalhou em rádio e fez coluna social em jornal. Era o começo de uma carreira voltada para a comunicação. Reprodução GShow
Luciano estreou em TV aos 23 anos e, um ano depois, passou a apresentar seu próprio programa: "Circulando", na CNT Gazeta. A carreira cresceu, ele ganhou programa na Band, depois na Globo (Caldeirão), e hoje substitui Fausto Silva no Programão. Reprodução do GShow
Julio Iglesias- Cantor espanhol, cursou Direito na Universidade San Pablo CEU, em Madri. Mas sofreu um acidente de carro e começou a escrever poemas românticos no hospital. Foi o começo da carreira dedicada à música romântica. Eric Koch wikimedia commons
Cantor premiado, vendeu mais de 200 milhões de discos e fez mais de 4 mil shows em mais de 500 cidades pelo mundo. Estima-se que sua fortuna ultrapasse 5 bilhões de dólares. Alejandro Vilar wikimedia commons