Mulher cai em golpe do ‘falso Enrique Iglesias’ e perde quase R$ 20 mil

Por dois anos, Guadalupe Cepeda, de 63 anos, moradora de Los Angeles, nos Estado Unidos, acreditou que estava em um relacionamento com o famoso cantor Enrique Iglesias. A farsa começou quando ela se juntou a um fã-clube do artista e, pouco tempo depois, recebeu uma mensagem que a fez acreditar que o cantor espanhol estava interessado por ela.

"Eu te amo e sempre estarei com você. Se seu marido não te ama, eu estou aqui. Eu te amo para sempre", dizia a mensagem que fez Guadalupe começar a interagir com o falso Enrique.

As conversas com quem ela pensava ser o ídolo se tornaram frequentes e, com o tempo, a mulher se apaixonou. Em uma entrevista ao programa americano volta do público latino Primer Impacto, Guadalupe revelou que o envolvimento emocional com o falso cantor estava prejudicando seu casamento. "Enrique, se você estiver me observando, o que sinto é verdadeiro. Meu casamento está indo por água abaixo porque estou apaixonada por você", desabafou, emocionada.

Segundo o jornal argentino La Nación, a relação virtual se intensificou ainda mais quando o impostor fez uma proposta de casamento a Guadalupe, lhe enviando uma foto de um anel de noivado. Convencida de que estava vivendo um amor real com o cantor, ela decidiu abandonar seu marido, Martín Pérez. A situação chegou a um ponto crítico quando Martín chegou em casa e encontrou sua esposa com as malas prontas para deixar tudo para trás e seguir com o homem que ela acreditava ser Enrique Iglesias.

Antes disso, Guadalupe já havia enviado mais de três mil dólares em vales-presente para o golpista, e ele ainda a havia solicitado fotos íntimas, algo a que ela se recusou. A família de Guadalupe, alarmada com a situação, resolveu investigar a origem das mensagens. Foi então que descobriram que o número que estava se comunicando com ela estava registrado na África e fazia parte de uma rede de falsários especializados em enganar pessoas vulneráveis, principalmente as solitárias.

Para tentar desvendar o mistério, o marido de Guadalupe enviou uma mensagem ao verdadeiro Enrique Iglesias, esperando que o cantor esclarecesse a situação. Porém, o golpe foi tão bem arquitetado que o perfil do impostor no WhatsApp usava exatamente a mesma foto de perfil que o cantor possui em sua conta no Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após descobrir que havia sido vítima de um golpe, a mulher decidiu compartilhar sua história para alertar outras pessoas sobre os perigos desses esquemas. Atualmente, ela dedica seu tempo a conscientizar o público sobre os riscos de fraudes virtuais, que não apenas causam prejuízos financeiros, mas também podem afetar a saúde emocional e destruir relacionamentos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais