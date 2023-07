Pesquisa revela: 71% dos brasileiros já foram vítimas de golpes virtuais

442

Os dados da Nord Security sugerem que simplesmente estar ciente dos golpes não é o suficiente para se proteger contra eles (foto: Freepik)

Um estudo recente da Nord Security revela que aproximadamente 71% dos brasileiros já se tornaram vítimas de pelo menos um golpe online. O levantamento, que contou com a participação de 1194 cidadãos maiores de 18 anos, foi realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2023. Segundo o relatório, as fraudes mais comuns estão ligadas a finanças e informações bancárias.





Mesmo a maioria dos participantes já tendo sido vítima de algum tipo de ameaça virtual, 69% deles foram capazes de identificar todas as ameaças apresentadas durante a pesquisa. No entanto, 26% dos entrevistados admitiram que seus dispositivos foram infectados por vírus, malware ou spyware no último ano.

Os dados da Nord Security sugerem que simplesmente estar ciente dos golpes não é o suficiente para se proteger contra eles. A empresa destaca em comunicado: 'É crucial combinar esse conhecimento com boas práticas e a implementação de medidas preventivas eficazes'.





Os crimes virtuais de maior risco, segundo 75% e 74% dos brasileiros, envolvem pagamentos via Pix e fraudes com cartões bancários, respectivamente. Para prevenir a ocorrência de golpes, a Nord Security recomenda algumas estratégias de proteção, embora não detalhe quais são.