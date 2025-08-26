Assine
overlay
Início Internacional
RECHEIO INUSITADO

Mulher encontra ponta de dedo humano em sanduíche de frango em restaurante

Ao morder o lanche, a frequentadora assídua do restaurante encontrou pedaço de um dedo, incluindo uma unha; exames confirmaram que tratava-se de tecido humano

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/08/2025 10:39 - atualizado em 26/08/2025 10:40

compartilhe

Siga no
x
Mulher encontrou parte de dedo ao morder wrap de frango
Mulher encontrou parte de dedo ao morder wrap de frango crédito: FreePik / TMZ

A norte-americana Mary Elizabeth Smith viveu um momento traumatizante ao comer um wrap de frango em um restaurante. Ao morder o lanche, ela descobriu que havia uma ponta de dedo humano em sua boca. 

Segundo um processo obtido pelo TMZ e reportagens do New York Post, o incidente ocorreu em novembro de 2023 no Create Astoria, um restaurante mediterrâneo frequentado regularmente pela cliente. Mary narra que logo na primeira mordida percebeu algo estranho, cuspindo imediatamente o que afirmava ser a ponta de um dedo, incluindo a unha. 

Ela alega que o ocorrido lhe causou “ferimentos graves, catastróficos e permanentes” e a deixou “permanentemente traumatizada”. O advogado de Smith, Robert Menna, afirmou que a ponta do dedo foi enviada a um laboratório, onde testes confirmaram que se tratava de tecido humano de uma mulher. 

Leia Mais

Ele também informou que a cliente precisou passar por uma terapia antirretroviral intensa para se proteger de possíveis doenças transmitidas pelo tecido. “"Ela mordeu [o wrap], percebeu que algo não estava certo e cuspiu. Foi horrível para ela”, disse Menna ao New York Post. 

"Isso me deixou muito cautelosa com qualquer coisa que eu comesse. Levei muito tempo para criar coragem de comer frango novamente. Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que isso aconteceria", declarou Smith ao jornal. 

O proprietário do restaurante, Teddy Karagiannis, contestou as alegações, chamando o processo de “absurdo” e “fraudulento”. Ele afirmou que nenhuma funcionária estava trabalhando na linha de preparo no dia do incidente, e que seria praticamente impossível que um dedo passasse despercebido por todos os funcionários envolvidos na manipulação do frango, desde a entrega do fornecedor até a cozinha.

"Eu nunca tenho funcionárias trabalhando na linha de preparação. Ela não quer fazer um teste de DNA [na ponta do dedo], o que provaria que [não veio] de um dos meus funcionários", defendeu ao site. 

Um restaurante chinês chamado Jin Gu, que fica em Madri (Espanha), foi fechado pela polícia após denúncias que causaram choque na internet.-Reprodução/Google Street View
Um restaurante chinês chamado Jin Gu, que fica em Madri (Espanha), foi fechado pela polícia após denúncias que causaram choque na internet. Reprodução/Google Street View
Segundo testemunhas, um dos pratos servidos no local — o chamado "pato laqueado" — era, na verdade, feito com pombos de rua.-Thiago de Paula Oliveira/Pixabay
Segundo testemunhas, um dos pratos servidos no local — o chamado "pato laqueado" — era, na verdade, feito com pombos de rua. Thiago de Paula Oliveira/Pixabay
As denúncias apontaram que os donos pegavam pombos nas ruas, arrancavam as penas e matavam os animais com chutes. -Freepik - wirestock
As denúncias apontaram que os donos pegavam pombos nas ruas, arrancavam as penas e matavam os animais com chutes. Freepik - wirestock
O pato laqueado verdadeiro é um prato sofisticado e tradicional da alta gastronomia chinesa. Exige preparo cuidadoso com a pele ficando crocante e a carne macia, sendo servido com panquequinhas, cebolinha e molho hoisin. -Imagem gerada por i.a
O pato laqueado verdadeiro é um prato sofisticado e tradicional da alta gastronomia chinesa. Exige preparo cuidadoso com a pele ficando crocante e a carne macia, sendo servido com panquequinhas, cebolinha e molho hoisin. Imagem gerada por i.a
Segundo o jornal El Mundo, algumas pessoas que comeram lá passaram mal. Por isso, a polícia foi ao local e encontrou 300 kg de comida estragada, carnes penduradas em varais, baratas, armadilhas de rato e pombos mortos.-Montagem/Reprodução/Polícia Municipal de Madrid
Segundo o jornal El Mundo, algumas pessoas que comeram lá passaram mal. Por isso, a polícia foi ao local e encontrou 300 kg de comida estragada, carnes penduradas em varais, baratas, armadilhas de rato e pombos mortos. Montagem/Reprodução/Polícia Municipal de Madrid
Um dos policiais contou que o cheiro era "quase insuportável" e lembrava "frutos do mar podres". A polícia também encontrou oito freezers cheios de alimentos sem identificação, guardados dentro de um banheiro.-Diario de Madrid - wikimedia commons
Um dos policiais contou que o cheiro era "quase insuportável" e lembrava "frutos do mar podres". A polícia também encontrou oito freezers cheios de alimentos sem identificação, guardados dentro de um banheiro. Diario de Madrid - wikimedia commons
Mais de uma tonelada de alimentos sem controle sanitário foi recolhida no restaurante. O caso foi encaminhado à Justiça, e o proprietário responde por crimes contra a saúde pública.-Divulgação/Polícia Municipal de Madrid
Mais de uma tonelada de alimentos sem controle sanitário foi recolhida no restaurante. O caso foi encaminhado à Justiça, e o proprietário responde por crimes contra a saúde pública. Divulgação/Polícia Municipal de Madrid
Os pombos são aves bastante comuns em áreas urbanas ao redor do mundo e são conhecidos por sua habilidade de adaptação a diferentes ambientes.-Couleur/Pixabay
Os pombos são aves bastante comuns em áreas urbanas ao redor do mundo e são conhecidos por sua habilidade de adaptação a diferentes ambientes. Couleur/Pixabay
Em Barcelona, -- Reprodução do X @Xiaomi_PH
Em Barcelona, - Reprodução do X @Xiaomi_PH
Paris, França (Catedral de Notre-Dame)Pombos, aves - Flickr HJD Three-Flickr HJD Three
Paris, França (Catedral de Notre-Dame)Pombos, aves - Flickr HJD Three Flickr HJD Three
Veneza, Itália (praça st markâ)Pombos, aves - Flickr Jay Galvin-Flickr Jay Galvin
Veneza, Itália (praça st markâ)Pombos, aves - Flickr Jay Galvin Flickr Jay Galvin
Apesar de sua aparência simples, os pombos são animais inteligentes, capazes de reconhecer rostos humanos e encontrar o caminho de volta para casa a grandes distâncias.-Wikimedia Commons/Alexis Lours
Apesar de sua aparência simples, os pombos são animais inteligentes, capazes de reconhecer rostos humanos e encontrar o caminho de volta para casa a grandes distâncias. Wikimedia Commons/Alexis Lours
Nas cidades, eles encontram alimento com facilidade, seja em restos de comida deixados por humanos, grÃ£os em feiras, parques e praÃ§as, ou atÃ© lixo exposto.-iNaturalist/Sviatoslav Saviak
Nas cidades, eles encontram alimento com facilidade, seja em restos de comida deixados por humanos, grÃ£os em feiras, parques e praÃ§as, ou atÃ© lixo exposto. iNaturalist/Sviatoslav Saviak
No entanto, pombos também podem ser vistos como pragas, já que seus dejetos sujam monumentos, fachadas e podem até causar danos a construções ao longo do tempo.-Éva Zara/Pixabay
No entanto, pombos também podem ser vistos como pragas, já que seus dejetos sujam monumentos, fachadas e podem até causar danos a construções ao longo do tempo. Éva Zara/Pixabay
Além disso, eles podem carregar parasitas como carrapatos e transmitir doenças como criptococose, salmonelose e histoplasmose.-Wikimeidia Commons/Fernando Losada Rodríguez
Além disso, eles podem carregar parasitas como carrapatos e transmitir doenças como criptococose, salmonelose e histoplasmose. Wikimeidia Commons/Fernando Losada Rodríguez
Por essas razões, em várias cidades existem medidas de controle populacional, como o uso de sons repelentes e até contraceptivos para aves.-Pexels/Shakeb Tawheed
Por essas razões, em várias cidades existem medidas de controle populacional, como o uso de sons repelentes e até contraceptivos para aves. Pexels/Shakeb Tawheed
O objetivo é tentar eduzir o impacto da superpopulação de pombos, mas sem afetar o equilíbrio natural.- Imagem de Ewa M. por Pixabay
O objetivo é tentar eduzir o impacto da superpopulação de pombos, mas sem afetar o equilíbrio natural. Imagem de Ewa M. por Pixabay
Originalmente, pombos eram aves de rochedos e falésias, o que explica o hábito de fazer ninhos em beirais, sacadas e vãos de prédios, que imitam seu habitat natural.-Sreenivas/Unsplash
Originalmente, pombos eram aves de rochedos e falésias, o que explica o hábito de fazer ninhos em beirais, sacadas e vãos de prédios, que imitam seu habitat natural. Sreenivas/Unsplash

 "Você teria mais chances de ganhar na loteria duas vezes no mesmo dia do que alguém [da Create] não notar um pedaço de dedo. É ridículo", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Smith busca reparação legal por danos causados pelo suposto incidente. Karagiannis sinalizou que pretende contestar a ação judicial, alegando que as acusações são infundadas e alarmantes.

Outros casos

  • Recentemente, uma jovem australiana pediu um hotpot para viagem em um restaurante e, ao chegar em casa, encontrou um celular ligado e funcionando no fundo do recipiente. O restaurante esclareceu que o aparelho era do chef e havia sido deixado ali por acidente;
  • Em 2021, Estefany Benitez, em Santa Cruz de La Sierra, mordeu um sanduíche e percebeu que havia um dedo humano dentro dele. O restaurante admitiu que um funcionário havia se acidentado e que o dedo era dele. O estabelecimento foi posteriormente interditado pelas autoridades;
  • Em 2020, Um adolescente encontrou um dedo humano decepado dentro de uma esfirra comprada por delivery em São Paulo, na Zona Norte. O incidente ganhou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa.

 O que fazer ao encontrar um objeto estranho no alimento?

  1. Pare de consumir imediatamente - Interrompa a refeição para evitar riscos de contaminação ou acidentes.
  2. Não descarte o objeto ou a embalagem - Guarde tudo intacto (comida, embalagem, recibo) para provas;
  3. Fotografe o objeto e o alimento - Tire fotos nítidas mostrando o objeto dentro da comida e a embalagem original;
  4. Anote data, hora e local da compra - Essas informações serão essenciais em caso de denúncia ou processo;
  5. Comunique imediatamente o estabelecimento - Informe o ocorrido e registre a conversa (print ou gravação, se possível);
  6. Não aceite apenas substituição ou desconto sem avaliação - A gravidade do caso pode exigir medidas maiores do que um simples ressarcimento;
  7. Entre em contato com órgãos de defesa do consumidor - Procon e Vigilância Sanitária (disque 136 ou aplicativo); 
  8. Consulte um médico se houver risco de contaminação - Especialmente se o objeto for cortante, humano ou biológico (como cabelo, unha, dedo);
  9. Guarde comprovantes de despesas médicas, se houver - Eles podem ser usados em processos judiciais por danos materiais ou morais; 
  10. Avalie possibilidade de ação judicial - Se o incidente for grave, procure um advogado para reparação de danos.

Tópicos relacionados:

comida eua mundo policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay