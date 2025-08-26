Mulher encontra ponta de dedo humano em sanduíche de frango em restaurante

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A norte-americana Mary Elizabeth Smith viveu um momento traumatizante ao comer um wrap de frango em um restaurante. Ao morder o lanche, ela descobriu que havia uma ponta de dedo humano em sua boca.

Segundo um processo obtido pelo TMZ e reportagens do New York Post, o incidente ocorreu em novembro de 2023 no Create Astoria, um restaurante mediterrâneo frequentado regularmente pela cliente. Mary narra que logo na primeira mordida percebeu algo estranho, cuspindo imediatamente o que afirmava ser a ponta de um dedo, incluindo a unha.

Ela alega que o ocorrido lhe causou “ferimentos graves, catastróficos e permanentes” e a deixou “permanentemente traumatizada”. O advogado de Smith, Robert Menna, afirmou que a ponta do dedo foi enviada a um laboratório, onde testes confirmaram que se tratava de tecido humano de uma mulher.

Ele também informou que a cliente precisou passar por uma terapia antirretroviral intensa para se proteger de possíveis doenças transmitidas pelo tecido. “"Ela mordeu [o wrap], percebeu que algo não estava certo e cuspiu. Foi horrível para ela”, disse Menna ao New York Post.

"Isso me deixou muito cautelosa com qualquer coisa que eu comesse. Levei muito tempo para criar coragem de comer frango novamente. Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que isso aconteceria", declarou Smith ao jornal.

O proprietário do restaurante, Teddy Karagiannis, contestou as alegações, chamando o processo de “absurdo” e “fraudulento”. Ele afirmou que nenhuma funcionária estava trabalhando na linha de preparo no dia do incidente, e que seria praticamente impossível que um dedo passasse despercebido por todos os funcionários envolvidos na manipulação do frango, desde a entrega do fornecedor até a cozinha.

"Eu nunca tenho funcionárias trabalhando na linha de preparação. Ela não quer fazer um teste de DNA [na ponta do dedo], o que provaria que [não veio] de um dos meus funcionários", defendeu ao site.

"Você teria mais chances de ganhar na loteria duas vezes no mesmo dia do que alguém [da Create] não notar um pedaço de dedo. É ridículo", acrescentou.

Smith busca reparação legal por danos causados pelo suposto incidente. Karagiannis sinalizou que pretende contestar a ação judicial, alegando que as acusações são infundadas e alarmantes.

Outros casos

Recentemente, uma jovem australiana pediu um hotpot para viagem em um restaurante e, ao chegar em casa, encontrou um celular ligado e funcionando no fundo do recipiente. O restaurante esclareceu que o aparelho era do chef e havia sido deixado ali por acidente;

Em 2021, Estefany Benitez, em Santa Cruz de La Sierra, mordeu um sanduíche e percebeu que havia um dedo humano dentro dele. O restaurante admitiu que um funcionário havia se acidentado e que o dedo era dele. O estabelecimento foi posteriormente interditado pelas autoridades;

Em 2020, Um adolescente encontrou um dedo humano decepado dentro de uma esfirra comprada por delivery em São Paulo, na Zona Norte. O incidente ganhou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa.

O que fazer ao encontrar um objeto estranho no alimento?