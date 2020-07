Adolescente encontra dedo humano decepado dentro de esfirra, em SP

O adolescente encontrou o membro humano após dar a primeira mordida na esfirra (foto: Reprodução/ Internet) esfirra, um dedo humano decepado. O salgado foi comprado em um restaurante e entregue por delivery na casa da família, na Zona Norte de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência. Um adolescente encontrou, na noite desse sábado (11), dentro de uma, um. O salgado foi comprado em um restaurante e entregue por delivery na casa da família, na Zona Norte de. Afoi acionada e registrou boletim de ocorrência.





Após ouvir a família, a polícia procurou o responsável pelo restaurante, que informou que um dos funcionários teria se cortado.





“O proprietário relatou que um dos funcionários havia decepado o dedo cortando calabresa. Que o procurou, mas não achou, e foi encaminhado ao hospital”, informou a PM.





Os alimentos do restaurante foram apreendidos e encaminhados para o Instituto de Criminalística. A parte do dedo que estava na esfirra foi encaminhada para o Instituto Médico Legal.





O caso foi registrado no 20º Distrito Policial de Água Fria como crime contra as relações do consumo, perigo para a vida ou a saúde de outro, localização e apreensão de objeto e lesão corporal culposa, e deve ser investigado pelas autoridades responsáveis.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina